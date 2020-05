Lockdown no Rio?; O impacto da covid-19 nas startups e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Estrelas da bolsa em abril, B2W e Lojas Americanas divulgam resultados

Com efeito coronavírus, a B2W acumula alta de 93% nas ações desde o começo de abril. Mesmo com lojas fechadas, Americanas também subiu 57%

Resultados da Uber mostram impacto da pandemia para os unicórnios

A crise do coronavírus fez empresas como Uber, Lyft e Airbnb demitirem parte de seus funcionários em todo o mundo

Witzel é pressionado a decretar lockdown no Rio

Ministério Público estabelece prazo de 24 horas para o governador apresentar plano de bloqueio total por pandemia do coronavírus

Uso obrigatório de máscaras em São Paulo começa a valer nesta quinta-feira

Decreto torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos e estabelecimentos comerciais abertos no estado de São Paulo

Pandemia faz com que 3 em cada 4 brasileiros reduzam gastos pessoais

Pesquisa realizada pela CNI aponta insegurança sobre o futuro, perda de renda e dificuldade de circulação como motivos para contenção

De ruim para pior: EUA ruma para recorde de desemprego

A pandemia do coronavírus levou mais de 33 milhões de americanos para a fila do seguro-desemprego desde meados de março

Banco da Inglaterra prevê tombo de 25% do PIB no 2º trimestre

BoE estima que a taxa de desemprego deve avançar para 9% por conta da crise provocada pelo coronavírus

Política e Mundo

Aliança entre centrão e Bolsonaro facilita o meu trabalho, diz Maia

O presidente da Câmara considerou legítimo que o governo organize sua base e negou que movimentação seja uma tentativa de esvaziar seu poder

Para Fiocruz, Rio pode precisar de lockdown intermitente por até 2 anos

Entenda quais são os principais pontos do relatório que foi enviado ao governo e à prefeitura

Justiça manda Bolsonaro entregar exames de coronavírus — de novo

Presidente já fez dois exames da covid-19 que disse terem dado negativo, mas nunca mostrou os resultados, nem mesmo sob ordens judiciais anteriores

Senado aprova socorro de R$ 60 bi a estados, e projeto vai à sanção

A proposta prevê o repasse de verba aos entes federativos para o combate à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus

Enquanto você desligou

Sem Boeing, Embraer reduzirá conselho com renúncia de dois participantes

Sérgio Eraldo, ex-sócio de Paulo Guedes na Bozano, e Israel Vainboim, devem sair e colegiado ficará com nove membros

Fundadores de startups bilionárias apostam em inovação contra a pandemia

Fundadores de Nubank, Gympass, Wildlife e iFood contam como lidam com seus negócios durante a crise do coronavírus

Vazamento de site da BB Previdência expõe dados de 153 mil clientes

Página da subsidiária do Banco do Brasil oferece fundos de previdência fechados para empresas e municípios estava no ar há 20 dias

Como garantir matrículas na quarentena? O novo desafio do ensino superior

Pesquisa mostra que interessados em estudar adiaram decisão sobre faculdade; quem está matriculado pode desistir devido à redução de renda.

AES Tietê tem lucro líquido de R$ 75,3 milhões no 1º tri, alta de 21,5%

Empresa destacou novos acordos comerciais, o avanço no nível de contratação do portfólio da empresa e uma maior previsibilidade no fluxo de caixa

Lucro ajustado da Notre Dame Intermédica cresce 41% no 1º trimestre

Companhia passou praticamente ilesa pelos efeitos da pandemia do coronavírus que atingiram a maioria dos setores econômicos do país no período

Enel sente impactos limitados de crise; lucro no 1º tri supera estimativas

A empresa disse estar monitorando constantemente o cenário para melhor estimar qualquer impacto pela pandemia da covid-19

Agenda

Nesta quinta-feira (5), o Department of Labor, dos EUA, divulgam os pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana. Esse é considerado o primeiro dado que mostra o tamanho da crise provocada pelo novo coronavírus no mercado de trabalho americano e é aguardado pelo mercado.

E o Bureau of Labor Statistics libera os números referentes à produtividade do setor não agrícola no primeiro semestre, assim como custo da mão de obra no mesmo período nos EUA.

Também é dia de pronunciamento de Patrick T. Harker, presidente do Fed da Filadélfia, que pode trazer pistas sobre a política monetária da entidade neste momento de crise.

Na China, as autoridades locais divulgaram a balança comercial do mês de abril, em dólares, assim como as importações e exportações no período. Esses números ajudam a entender o processo de retomada da economia chinesa.

E, na Zona do Euro, houve discurso de Luis de Guindos, do BCE.

Frase do dia

