Lockdown chega ao Sudeste; Enem abre as inscrições e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Novo recorde: já são 2,39 milhões de investidores pessoa física na bolsa

Levantamento realizado pela fintech Real Valor mostra que as ações mais compradas em abril foram Itaúsa, Itaú, Magazine Luiza, Via Varejo e Petrobras

Enem abre hoje inscrições em meio às incertezas do coronavírus

Suspensão das aulas gera questionamentos sobre a prova mantida para novembro. Este ano terá pela primeira vez uma versão digital

Niterói e São Gonçalo: o lockdown contra a covid-19 chega ao Sudeste

Medida contra o avanço do coronavírus inclui multa de 180 reais para quem sair à rua para atividades não essenciais

São Paulo inicia nesta segunda rodízio 24 horas; saiba as regras

Profissionais de saúde devem fazer um cadastro na Prefeitura para ficarem fora da medida de restrição de circulação

Carrefour divulga resultado de corrida aos supermercados por coronavírus

A receita do Carrefour deve ter subido 11% no período de janeiro a março deste ano ante igual intervalo de 2019

EUA e Europa enfrentam dúvidas ao reabrir a indústria

As fábricas voltam a operar nos estados de Michigan e na Califórnia, mas a demanda por produtos ainda é dúvida

China registra 17 novos casos de coronavírus em 24 horas

Dos 17 novos casos de coronavírus, sete foram importados e cinco ocorreram em Wuhan, cidade que foi o epicentro do surto na China

BC da China promete novas medidas para sustentar economia doméstica

Banco Central sinalizou que manterá a política monetária mais flexível, de modo a afastar riscos

Política e mundo

Brasil atinge 11 mil mortes e mais de 162 mil casos de covid-19

Com essa atualização, o Brasil teve 496 mortes em 24 horas

MPRJ obriga entrega de leitos em hospitais de campanha em 10 dias

Hospitais de campanha municipais e estaduais no Rio ainda não receberam todos os leitos prometidos

Covid-19: governo dos EUA defende retomada apesar dos casos na Casa Branca

Após alguns casos confirmados na Casa Branca, três membros da linha de frente da unidade de crise da presidência decidiram entrar em quarentena preventiva

STF autoriza Moro, PGR e PF a acessar vídeo de reunião com Bolsonaro

Vídeo de reunião ministerial no dia 22 de abril é avaliado no inquérito que investiga interferência do presidente na Polícia Federal

Infecções crescem na Alemanha depois da reabertura do comércio

Após a reabertura de lojas e retorno gradual das escolas, a taxa de contaminação do vírus subiu na Alemanha

“Ainda não é a hora de encerrar a quarentena”, diz Boris Johnson

Em discurso na TV neste domingo, o primeiro-ministro britânico afirmou que o comércio só deve voltar a reabrir no começo de junho no Reino Unido

Coreia do Sul fecha bares e casas noturnas depois de novo surto de casos

O país registrou 34 novos casos da covid-19, o maior número em um mês, depois que um homem com a doença esteve em bares e casas noturnas de Seul

Enquanto você desligou…

BRF reduz prejuízo para R$ 38 milhões no 1º trimestre

A receita da BRF foi de R$ 8,949 bilhões, um aumento de 21,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado

Companhia aérea Avianca Holdings entra em recuperação judicial

Segunda maior companhia aérea da América Latina, a empresa busca renegociar uma dívida de 5,3 bilhões de dólares

Anticoagulante reduz em 70% a infecção de células pelo novo coronavírus

O medicamento heparina parece também ser capaz de dificultar a entrada do novo coronavírus nas células

Crédito para PMEs atinge R$ 2 bi em aprovações, diz BNDES

O valor corresponde a 40% do orçamento de R$ 5 bilhões previsto para uso livre das empresas

Hidroxicloroquina não tem benefícios no tratamento da covid-19, diz estudo

O estudo publicado no New England Journal of Medicine nega a eficácia da hidroxicloroquina contra o novo coronavírus; Remdesivir a Avigan seguem como opções

FecomercioSP estima prejuízo de R$ 44 bilhões com quarentena no Estado

A estimativa já considera a nova prorrogação das medidas de isolamento anunciada nesta sexta-feira pelo governador João Doria, até 31 de maio

Com halving, bitcoin terá transformação radical na segunda-feira

O processo de halving da moeda virtual vai diminuir as recompensas dos mineradores da criptomoeda, o que pode afetar o preço do ativo no mercado

Agenda

Nesta segunda-feira (11), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“Quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa que era quando entrou. Esse é o objetivo dessa tempestade.” – Haruki Murakami