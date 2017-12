Lobby pela reforma e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresários pressionam deputados a votar pela Previdência. Empresariado decidiu ir além de e-mails, telefonemas e mensagens de celular, para, literalmente, bater a porta dos parlamentares.

Congresso brasileiro debate a regulamentação do bitcoin. Ideia do governo é que a regulamentação seja feita pelo Banco Central.

Desembarque do PSDB do governo Temer já ocorreu, diz Alckmin. Presidente do PSDB salientou, no entanto, que o partido continua defendendo a reforma da Previdência.

Caixa tenta obter empréstimo de R$ 15 bi do FGTS. Senado deve votar nesta terça-feira projeto que autoriza aporte ao banco com recursos do Fundo de Garantia.

Estácio derruba liminar que impedia demissões. Corte em massa aconteceu quase um mês após a entrada em vigor da reforma trabalhista.

Lula e Bolsonaro podem ser cassados por pré-campanha. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse que atos antecipados de campanha poderão levar à condenação por abuso de poder econômico.

Política e mundo

Governo antecipa discussão da Previdência para avaliar apoios. Pelo novo cronograma, a proposta será discutida a partir desta quinta, após uma nova rodada de conversas do governo com sua base.

Base de Temer ainda busca 50 deputados para votar Previdência. Deputado Carlos Marun afirmou contar com um quórum “robusto” de 480 parlamentares para um início seguro da votação.

Acenos de Alckmin agradam Planalto, mas não garantem acordo eleitoral. Alckmin assegurou ser pessoalmente a favor de que o partido imponha a seus parlamentares voto favorável à reforma da Previdência.

Justiça torna Eduardo Paes inelegível por 8 anos. De acordo com o relator do processo, houve desvio de finalidade na contratação da consultoria que produziu o Plano Estratégico Visão Rio 500.

CPMI da JBS vai pedir indiciamento de Rodrigo Janot. A conclusão constará do parecer final do deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da comissão, que será apresentado nesta terça-feira. O ministro Gilmar Mendes autorizou acesso de Joesley a elementos de prova da CPMI.

Universal é investigada após denúncia de tráfico de crianças. Uma reportagem de uma emissora portuguesa ligou a Igreja Universal e o bispo Edir Macedo a rede de tráfico de crianças.

Após protestos, projeto Escola Sem Partido avança na Câmara de SP. De autoria dos vereadores Fernando Holiday e Eduardo Tuma, o projeto institui “deveres” a serem obedecidos pelos professores na sala de aula.

Exportações de carne bovina atingem recorde para novembro. As exportações alcançaram 495,4 milhões de dólares. O recorde anterior para novembro havia sido registrado em 2013, quando o país (maior exportador global) exportou cerca de 480 milhões de dólares.

S&P rebaixa rating da Colômbia de BBB para BBB-, com perspectiva estável. De acordo com a agência, a economia colombiana continua a sofrer os efeitos negativos dos menores preços das commodities, que, por sua vez, refletem o alto nível da dívida externa.

Casa Branca culpa o Congresso por atentado em Nova York. A porta-voz do governo alegou que o Congresso não tem apoiado as propostas de Trump destinadas para endurecer as políticas de controle migratório.

Enquanto você desligou…

Após mais de 25 aquisições, a Kroton vira o disco. O plano da maior empresa de educação do país é crescer organicamente e se tornar uma referência digital.

Petros aguarda ressarcimento da J&F de R$ 8,4 milhões. Além dessa quantia, J&F deverá pagar à Petros mais quatro parcelas semestrais do mesmo valor e ainda outras 22 parcelas anuais para cobrir o saldo devedor, liberadas a partir de 1º de dezembro de 2020.

Gol anuncia encerramento de oferta de US$500 mi em notas sênior. A empresa acrescenta que recebeu ofertas válidas para recompra de 185,2 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2022 e cupom de 8,875 por cento ao ano.

Paraná entra na reta final para vender ações da Sanepar. Preço mínimo estipulado para a ação da companhia de saneamento é de 50 reais.

FGC estuda limitar garantia por investidor a R$ 1 milhão. Cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que funciona como uma espécie de seguro para o investidor na compra de títulos bancários, deve sofrer mudanças.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, os EUA divulga seu IPP e o Balanço Orçamentário Federal de novembro.