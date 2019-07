São Paulo – A elétrica Light precificou suas ações a 18,75 reais por ação para as ofertas primária e secundária, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

A Light procura levantar capital através da oferta de ações para reduzir sua dívida, enquanto sua controladora, a elétrica mineira Cemig , pretende vender uma parcela da companhia.

Mais cedo neste mês, a Reuters noticiou que a Light estava preparando sua oferta de ações.