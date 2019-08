MP da Liberdade Econômica em foco; as ações do BNDES e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (13) bem informado:

As quentes do dia

O que está em jogo na MP da Liberdade Econômica, a ser votada hoje

O texto, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi feito para “destravar o ambiente de negócios do Brasil”

Ações de empresas que BNDES colocará à venda devem ter apelo no mercado

BNDES pretende repassar sua participação na Petrobras, Cemig, JBS, Copel, Vale e Eletrobras, em movimento bilionário

EUA formalizam embargo à Huawei, que se volta à China (e ao Brasil)

No segundo trimestre, a companhia vendeu mais celulares na China do que a Apple comercializou em todo o mundo

Da Argentina a Hong Kong, política influencia mercados

Bolsa de Hong Kong cai 2% depois de governo acusar manifestantes de provocar “caos e pânico”; na Argentina, governo também é foco das desconfianças

De acordo com o Estadão, governo quer transformar Receita Federal em autarquia

Estudo do Ministério da Economia prevê que órgão passe a funcionar nos mesmos moldes de uma agência reguladora; auditores veem risco para investigações

Política e Mundo

Raquel prorroga por mais um ano força-tarefa da Lava Jato no Paraná

Esta é a quinta prorrogação da força-tarefa, desde sua criação, em 2014; operação é alvo de vazamentos indicando condutas irregulares dos integrantes

Moro instruiu Lava Jato a não apreender celular de Cunha, dizem mensagens

Na véspera da prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, então juiz federal teria afirmado a Dallagnol que “não era uma boa” apreender aparelhos

Juiz mantém suspeito de hackear Moro preso

A Justiça quer esclarecer porque Danilo Cristiano Marques, preso na Operação Spoofing, tinha 60 chips de celulares com ele

Moro diz não ter perfil para ser candidato nas eleições em 2022

Ministro da Justiça considera cedo para falar do próximo pleito, mas afirmou que candidato do governo será presidente Jair Bolsonaro “se ele quiser”

Bolsonaro: não quero romper unilateralmente (caso Fernández ganhe eleição)

Presidente disse que argentino já deu sinais de que pode rever participação no Mercosul e que relação entre os países deve ser conflituosa se ele for eleito

Enquanto você desligou

Bolsa argentina perde US$ 23,7 bi e vale menos que o Santander Brasil

Para especialistas, peso argentino e Merval podem desvalorizar ainda mais com novo cenário político

“Kirchnerismo” não tem credibilidade, diz Macri após reação do mercado

Presidente argentino criticou a oposição representada pelo grupo da ex-presidente Cristina Kirchner, que ganhou as eleições primárias no país

Azul vai entrar na ponte aérea em Congonhas, com passagem a R$ 99

Companhia vai começar a operar na ponte aérea entre Congonhas e Santos Dumont a partir de 29 de agosto, com 17 voos por dia

5G deve estar disponível em 60% do planeta até 2025

Estudo encomendado pela chinesa Huawei prevê que 6,2 bilhões de pessoas terão acesso à tecnologia

Verizon vai vender Tumblr para empresa dona do WordPress

O Tumblr foi comprado pelo Yahoo por mais de 1 bilhão de dólares em 2013 e passou a integrar o portfólio da Verizon

Tem até aula de debater futebol americano para quem busca estudar nos EUA

Além das aulas, famílias chinesas pagam até 250 mil dólares para garantir que seus filhos sejam aceitos em universidades dos EUA

Agenda

Nesta terça-feira (13), o U.S. Bureau of Labor Statistics divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de julho, assim como o acumulado do ano, deste que é um dos principais indicadores de inflação do país. Já a Opep publica seu relatório mensal, que traz um panorama das principais questões que afetam o mercado de petróleo no mundo, além de mostrar perspectivas para o restante de 2019 e também para o ano que vem. Ainda falando nesta commodity, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de petróleo bruto nos EUA, assim como os dados relativos a gasolina e destilados.

Na China, o National Bureau of Statistics of China atualiza a taxa de desemprego do país e libera, também, os dados referentes da produção industrial de julho, assim como o acumulado do ano, o que mostra a saúde da economia local. Também é dia de conhecer os investimentos em ativos fixos feitos pelo governo chinês. E, na Zona do Euro, o Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) publica seu índice de expectativa econômica, que mostra o humor dos investidores alemães em relação às condições de negócio.