Petrobras, Marisa, JBS… As ações mais baratas da Bolsa em cada setor

Por que está barata: Após conquistar seu espaço no varejo fast fashion, a rede arrumou a casa, mostrando disposição para fechar lojas deficitárias e reestruturar equipes. No entanto, os analistas da Ativa preferem Lojas Renner (LREN3) dentro do setor. “É

um dos destaques entre os pares do varejo, mostrando soluções inteligentes e modernas para demandas do dia a dia. Apesar dos múltiplos inflados, a companhia possui excelentes fundamentos que podem ser um bom vetor de captura no novo cenário econômico”.