Leilão do petróleo em crise e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sem Repetro, leilão de petróleo pode ser esvaziado. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o presidente da Petrobras diz que sem o benefício que parlamentares do Rio devem cortar, investidor pode evitar licitação de amanhã.

Grupo Pão de Açúcar passou a liderar o ranking de reclamações do Procon. Segundo colunista do jornal Folha de S.Paulo, a principal queixa é que a empresa não entrega corretamente os produtos vendidos.

Ataque infla tese de que Lula é alvo de caçada. Coluna no jornal Folha de S.Paulo revela que a investida contra o ex-presidente assustou quadros da sigla que agora falam na possibilidade real de tragédia e fim das caravanas.

Depois de se lançar, Flávio Rocha promete combater “inversão de valores”. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que o presidenciável tem o objetivo tentar superar o que classificou como ciclo do agigantamento do Estado.,

Visto para investidores de mais de € 500 mil é alvo de escrutínio em Portugal. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o parlamento Europeu debate se autorização de residência ‘gold’ acoberta fraudadores.

PEC para regulamentar 2ª instância ganha força na Câmara. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o deputado Alex Manente (PPS-SP) superou 171 assinaturas necessárias e protocolou proposta.

Política e mundo

Caravana de Lula sofre ataque a tiros no Paraná, diz PT. Segundo Gleisi Hoffman, dois ônibus da caravana foram atingidos por tiros nesta terça-feira.

Fachin diz em entrevista que sua família tem recebido ameaças. Ministro disse que já pediu providências à presidente do STF, Cármen Lúcia

MPF denuncia Cabral pela 22ª vez e ex-presidente da Fecomécio-RJ. Ex-governador do RJ foi indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro, e Orlando Diniz responderá também por organização criminosa.

Toffoli libera processo para julgamento de foro privilegiado. Sete ministros votaram que o foro privilegiado só vale se crime tiver sido cometido durante mandato e se for relacionado ao cargo.

Rabello, presidente do BNDES, entrega carta de demissão a Temer. Rabello, que é filiado ao PSC, pretende ser candidato à Presidência da República na eleição de outubro deste ano.

Henrique Meirelles confirma filiação ao MDB. Ministro disse que só anunciará na próxima semana se vai disputar as eleições de outubro.

Câmara aprova urgência para tramitação do projeto do cadastro positivo. Proposta é considerada polêmica e foi um dos projetos escolhidos como prioritários pelo governo para compensar o engavetamento da reforma da Previdência.

Trump cogita pagar muro na fronteira com o México com dinheiro do Exército. Um dos motivos pelos quais Trump ameaçou vetar o projeto de lei orçamentária dos EUA é o fato de que a proposta deixou de fora verba para muro.

Enquanto você desligou…

Diretor-geral da OMC diz que não vê sinais de EUA deixarem entidade. Roberto Azevêdo disse que negociações estão em andamento para evitar uma guerra comercial global.

Privatização da Eletrobras não pode ficar para o próximo governo, diz CNI. Presidente da entidade afirmou que é preciso que a empresa volte a investir para tentar reduzir o alto custo da energia para a indústria brasileira.

Brasil negocia exceções para o tarifas dos EUA, diz Rubens Barbosa. Presidente de Conselho da Fiesp diz que fabricantes brasileiros negociam com clientes americanos acordo que estabeleça espécie de cotas de produtos.

Na guerra do mercado de pagamentos, Walmart aposta na Tencent. Mudança ressalta como o mercado varejista da China está se dividindo em dois campos ao redor do Alibaba e da Tencent.

Oracle vence Google na Justiça em disputa por direitos autoriais do Java. Utilização de partes da linguagem Java no desenvolvimento do sistema Android é motivo de disputa entre as empresas desde 2011

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, saem a relação dívida/PIB e o balanço orçamentário de fevereiro, além do IGP-M de março. Nos Estados Unidos, serão divulgados os dados de estoque de petróleo bruto e de vendas pendentes de moradias no mês de fevereiro.