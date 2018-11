Leilão de oferta pública de ações da CPFL Renováveis movimenta R$4,1 bi

São Paulo – O leilão da oferta pública para aquisição de ações (OPA) da CPFL Renováveis foi efetuado “com sucesso” e movimentou 4,1 bilhões de reais na véspera, com a chinesa State Grid adquirindo quase 244 milhões de ações ordinárias da companhia, afirmou a empresa de geração de energia em fato relevante na segunda-feira.

Conforme a CPFL Renováveis, as ações foram adquiridas por um preço unitário de 16,85 reais.

“A liquidação financeira do leilão ocorrerá no dia 29 de novembro de 2018 e, em seguida, State Grid e CPFL Geração de Energia (controlada indiretamente pela State Grid) deterão, em conjunto, 503.520.623 ações ordinárias de emissão da companhia, que equivalem aproximadamente a 99,94 por cento do capital social total da companhia”, destacou a CPFL Renováveis.

O negócio acontece após a State Grid comprar a CPFL Energia e segue uma longa briga entre os chineses e os minoritários, que recorreram à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) após considerarem injusto um primeiro valor oferecido na OPA, de 12,20 reais por ação.

A CPFL Renováveis opera parques eólicos, usinas à biomassa e pequenas hidrelétricas, além de uma usina solar, em um total de cerca de 2 gigawatts em capacidade instalada.

Entre os minoritários estão Previ, fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil, a gestora de recursos Pátria, o BTG Pactual e o Bradesco BBI e o fundo FIP Arrow, entre outros.

“A CPFL Renováveis manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre todo e qualquer desdobramento relacionado à OPA”, concluiu a empresa.