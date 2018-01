Leilão de metrô esvaziado e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Leilão de linhas de metrô de SP deve ter poucos participantes. Com vários grupos nacionais pendurados na Lava Jato, concorrência deve ficar com novos participantes, nacionais e estrangeiros.

Governo tenta viabilizar a Ferrovia Norte-Sul. Quem vencer o leilão da Ferrovia Norte-Sul terá que concluir as obras remanescentes a cargo hoje da estatal Valec.

Equipe econômica de Temer quer barrar socorro do FGTS à Caixa. Crise na gestão do banco dificulta operação que prevê uso de dinheiro dos trabalhadores para capitalizar a instituição.

Metrô de São Paulo entra em greve nesta quinta. O protesto, segundo os sindicalistas, é contra a privatização das linhas 5-Lilás e 17-Ouro, marcada para ocorrer na sexta-feira. O rodízio na cidade foi suspenso.

PIB da China tem primeira aceleração em 7 anos. Economia chinesa cresceu 6,9 por cento em 2017, acima das expectativas.

Novos vices da Caixa terão de passar por avaliação técnica. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os futuros dirigentes terão de cumprir requisitos técnicos para assumir os cargos.

Gol ignora decisão do TCU e prepara voo para Pampulha. Companhia aérea fará o primeiro voo comercial para fora do estado de Minas na próxima segunda-feira.

Política e mundo

Juiz nega prisão domiciliar a Paulo Maluf. Na decisão, o juiz argumentou que o parlamentar pode cumprir a pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília, mesmo diante de seu quadro de saúde.

TRF-2 nega mais um recurso de advogados de Cristiane Brasil. A filha de Roberto Jefferson continua proibida de assumir o cargo como ministra do Trabalho.

Advogado de Temer entregará respostas sobre Porto de Santos hoje. A Polícia Federal encaminhou 50 perguntas a Temer no inquérito sobre suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. As respostas serão protocoladas no Supremo Tribunal Federal.

Bancos sugerem transferência de dívidas do cheque especial. A transferência de dívidas para outras linhas não seria obrigatória, mas teria que ter adesão voluntária dos clientes, disseram as fontes.

Maia admite planos de candidatura se alcançar 7% nas pesquisas. O deputado destacou que um candidato que defender a agenda de reformas do governo Michel Temer tem todas as condições de ser um “candidato competitivo”.

PSDB marca para março prévia que definirá candidato ao Planalto. Alckmin é visto como amplo favorito para ser o candidato do partido ao Planalto e já tem adotado discurso nacional.

Trump: Rússia está ajudando Coreia do Norte a burlar sanções. Trump também elogiou a China pelos esforços em restringir o fornecimento de petróleo e carvão para a Coreia do Norte, mas disse que o país poderia fazer muito mais.

Trump adota posição conservadora sobre imigração e rejeita acordo. Democratas disseram que não vão votar em um projeto sobre financiamento do governo sem um acordo imigratório, e republicanos vão precisar de pelo menos alguns votos democratas para aprovar a extensão do financiamento no Senado.

Câmara dos Comuns do Reino Unido aprova lei do “Brexit”. O projeto vai agora para a Câmara dos Lordes, onde o partido de May não tem maioria.

Enquanto você desligou…

Apple planeja repatriar US$ 252 bilhões de reservas internacionais. É o maior anúncio de repatriação da história, e um endosso ao novo pacote de impostos do governo de Donald Trump.

Ibovespa fechou acima dos 81 mil pontos pela 1ª vez. A perspectiva de recuperação econômica no Brasil, em meio a juros baixos, manteve o viés favorável para o mercado acionário.

Lançamentos da Cyrela caem no 4º tri, mas vendas sobem 15%. A construtora e incorporadora anunciou nesta quarta-feira que seus lançamentos de outubro a dezembro, incluindo parceiros, somaram 1,269 bilhão de reais.

Bradesco unifica negócios de tecnologias antecipar novos produtos. Banco quer acelerar o lançamento de novos produtos.

Alcoa tem prejuízo no 4º trimestre de 2017 e ações caem 5% em NY. Considerando todo o ano de 2017, a Alcoa teve lucro líquido de US$ 217 milhões (US$ 1,16 por ação) e lucro recorrente de US$ 563 milhões (US$ 3,01 por ação).

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o Índice de Atividade Industrial de janeiro e os estoques de petróleo nos Estados Unidos. Na China, sai o resultado trimestral do PIB e a atividade industrial de dezembro.