Leilão de energia sem nova lei e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Leilão de distribuidoras será feito mesmo sem nova lei. De acordo o jornal Valor Econômico, o Governo decidiu fazer o novo leilão no dia 26 deste mês, mesmo que o Senado adie para agosto o projeto que reforça a segurança jurídica da operação.

Brasil amplia venda de aço após novas tarifas. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, as empresas brasileiras ampliaram a venda de aço para os EUA em junho, primeiro mês da vigência da taxa de importação ao produto em 25%, imposta pelo presidente americano Donald Trump.

Política e mundo

Impacto fiscal de pauta bomba do Congresso já supera os R$ 100 bi. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, deputados e senadores estão aprovando uma série de projetos que aumentam gastos em setores específicos.

Congresso conclui votação da LDO de 2019. O plenário do Congresso rejeitou destaque que pretendia derrubar a vedação de reajustes nas verbas de gabinetes parlamentares em 2019.

Senado aprova MP que fixa frete e dá anistia a caminhoneiros. Tabela terá validade em território nacional e deverá refletir os custos operacionais totais do transporte, com prioridade para óleo diesel e pedágios.

Ideia é manter data de leilão de distribuidoras da Eletrobras, diz Marun. Versão do projeto aprovado pela Câmara conta com mecanismos para tornar mais atrativas as distribuidoras; leilão está marcado para 26 de julho.

Reino Unido formaliza proposta de livre comércio à UE como parte do Brexit. Além da zona de livre comércio de bens, o Reino Unido defende a garantia de proteção de empregos e do padrão de vida dos britânicos.

Enquanto você desligou…

Bancoop, do triplex do Guarujá, propõe dissolução. Criada em 1996, a cooperativa foi fundada por militantes do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

Arrecadação com petróleo aumenta 43% no estado de São Paulo. O estado arrecadou R$ 1,7 bilhão em royalties e participações especiais sobre a exploração e produção no primeiro semestre de 2018.

Brasil avaliará consulta à OMC sobre restrições da China a carne e açúcar. Medidas impostas pelo governo chinês são salvaguarda para importação de açúcar e aplicação de direito antidumping sobre carnes de aves.

FMI vê expansão de 1,8% do PIB do Brasil em 2018. Previsão do FMI fica abaixo da estimativa de expansão de 2,3% esperada pela instituição em abril.

Comcast eleva oferta pela Sky para US$34 bi e supera proposta da Fox. Gigantes mundiais de mídia investem dezenas de bilhões de dólares em acordos para competir com as rivais online Amazon.com e Netflix.

Citi se prepara para aumento de investimentos na Ásia. Grupo montará balcão de negócios chineses na Índia dentro de um ano apostando na recuperação dos fluxos de investimento dentro da região.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado no Brasil o relatório de vendas no varejo mensal e anual. Nos Estados Unidos, terá o Balanço Orçamentário Federal, o relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE) e os dados mensais da IEA sobre o Mercado de Petróleo. Também será divulgado o Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal e os pedidos iniciais por seguro desemprego. Na Zona do Euro, será divulgada a produção industrial mensal e as atas da reunião de Política Monetária.