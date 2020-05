Leilão anual de caridade de Buffett é adiado durante pandemia

O leilão anual de caridade de Warren Buffett será adiado por causa da pandemia.

O leilão, que normalmente acontece em maio ou junho, será realizado ainda este ano, de acordo com uma declaração enviada por e-mail na quinta-feira pela Glide, a instituição de caridade de São Francisco que se beneficia com a arrecadação de fundos. O evento levantou quase US$ 35 milhões em 20 anos.

Buffett realiza rotineiramente o evento para apoiar a organização que foi apresentado por sua falecida esposa, Susie Buffett. O licitante vencedor pode trazer até sete amigos para jantar com o investidor bilionário. No ano passado, o empresário de criptomoedas Justin Sun venceu o leilão com uma oferta recorde de US$ 4,57 milhões.

“Nossa prioridade é e continuará a apoiar os cidadãos mais vulneráveis durante essa crise de saúde pública”, disse Karen Hanrahan, diretora executiva da Glide.