Lava Jato devolve R$ 1 bi e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lava Jato devolve quantia histórica de R$ 1 bi para a Petrobras. A soma recorde é resultado de delação premiada por golpe em esquema de cartel entre 2004 a 2014.

Siglas que apoiam Geraldo Alckmin irão receber R$ 828 mi. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a coligação do candidato do PSDB irá receber metade do fundo de campanha.

Banco do Brasil tem lucro de mais de R$ 3 bi. O desempenho do banco público teve como motores o aumento das rendas de tarifas, controle das despesas administrativas e menores provisões de crédito.

GWI quer destituir conselho da Gafisa. Depois de adquirir mais de 25% das ações da Gafisa, a GWI quer substituir alguns postos de conselho por seus funcionários, segundo o jornal Valor Econômico.

Samarco estrutura recuperação extrajudicial. Após solucionar indenizações, a mineradora da Vale e da BHP Billinton estrutura pedido de recuperação, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Raizen Energia teve lucro de R$ 4 mi no 1º tri da safra atual. De acordo com o jornal Valor Econômico, a joint-venture entre Cosan e Shell registrou recuperação referente safra 2018/2019.

Política e mundo

STF decide que não há prazo para devolução de dinheiro público desviado. Ministros derrubaram tese de que uma ação para cobrar devolução de valores desviados só pode ser aberta em até cinco anos depois do descobrimento do fato.

Temer quer antecipar novo teto de R$ 1,5 mil para financiar imóveis. O Conselho Monetário Nacional (CMN) será consultado sobre a possibilidade da antecipação antes que o martelo seja batido.

Senado garante marcação gratuita de lugar em vôos nacionais. Incluído de última hora na pauta do plenário, após acordo entre lideranças, o projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados.

Arábia Saudita ordena venda de ativos canandenses, aponta imprensa. Crise diplomática entre os países começou quando ministra canadense pediu no Twitter a libertação dos ativistas sauditas Samar e Raif Badawi.

Enquanto você desligou…

STF aprova reajuste de salário de ministros para 2019. Caso o reajuste seja aprovado no Orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário dos ministros poderia chegar a R$ 39 mil.

Contratação de crédito agrícola no Brasil cresce 48% em julho. Os empréstimos feitos por agricultores brasileiros em julho, o primeiro mês da safra 2018/19, somaram 11,65 bilhões de reais.

Demanda por voos da Azul sobe 22,6% em julho; oferta avança 21,2%. A taxa de ocupação dos voos oferecidos pela Azul saiu de 84,4% em julho de 2017 para 85,4% este ano.

Ford lançará utilitário para tentar reaquecer negócio na China. Modelo Territory, modelo disponível em três opções para o conjunto motor e transmissão, destina-se a fechar lacuna na estratégia da Ford na China.

Alta do dólar e greve fazem lucro da Braskem cair à metade no 2º tri. O grupo petroquímico controlado pela Odebrecht informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 547 milhões no período.

Cemig comprará fatia de sócios na Light se necessário, diz diretor. A Light é um dos ativos que constam de amplo plano de desinvestimentos da Cemig, que realizou hoje, 8, leilão de seus negócios em telecomunicações.

BR Distribuidora estuda aderir ao programa de subsídio ao diesel. Programa foi criado como resposta do governo federal a uma greve histórica dos caminhoneiros em protesto contra os altos preços do diesel.

Cosan tem prejuízo líquido de R$64,3 mi no 2º tri. O Ebitda da companhia no período foi de 803 milhões de reais, praticamente estável na comparação com o segundo trimestre de 2017.

Lucro da Engie Brasil sobe 20% no 2° tri com novas usinas e maiores vendas. A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,2 bilhão de reais no período.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços ao produtor (IPP) mensal e os pedidos iniciais por seguro desemprego. Na Zona do Euro, o relatório mensal do Banco Central Europeu.