Kroton próxima de comprar Somos e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Kroton deve comprar Somos por R$ 6 bi. Segundo o jornal Valor Econômico, a líder do setor de educação está finalmente próxima de fechar a compra da Somos Educação.

Estudo inédito indica alta chance de fraude em mil provas do Enem. A Folha de S.Paulo analisou 3 milhões de gabaritos, das edições de 2011 a 2016, e apontou as fraudes de diferentes formas.

Receita Federal usa robôs para elevar a arrecadação. Segundo o jornal Valor Econômico, o objetivo é acelerar o andamento de milhares de processos tributários à espera de julgamento na primeira instância administrativa.

Dominadas por indicações políticas, agências têm 11 vagas na prateleira. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, deputados e senadores têm travado uma batalha para fazer indicações para as vagas abertas.

Juros de bancos não acompanham recuo na inadimplência. Estudo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, caso os números tivessem acompanhado, a taxa seria cerca de um terço a menos do que hoje.

Aécio visitava gabinete para pedir investigação imparcial, diz Cardozo. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo revela que o ministro do governo Dilma disse que o senador já o visitou no gabinete para tratar de investigações da PF.

Petróleo ameaça voltar a US$ 100 e assusta Trump. Colunista do jornal Folha de S.Paulo mostra que cartel saudita e tensões com Rússia e Irã já levaram o preço a US$ 75, com espaço para subir mais.

Hypera Pharma pode trocar executivo após ação da Polícia Federal. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a PF investiga se o ex-diretor de relações institucionais da companhia omitiu informações em seu acordo de delação premiada.

Buffett deixa conselho da Kraft Heinz, do grupo 3G. Segundo o jornal Valor Econômico, o empresário vai sair hoje do conselho da companhia, onde ficou por cinco anos.

Política e mundo

Justiça prorroga prazo para acordo entre Samarco e MPF, diz Vale. Empresa terá até 25 de junho para chegar a acordo final com o Ministério Público Federal sobre ações envolvendo tragédia de Mariana (MG).

Gilmar Mendes nega habeas corpus a ex-diretor da Dersa em São Paulo. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso no início do mês pela Polícia Federal em São Paulo

Coreia do Norte suspenderá testes de mísseis nucleares e de longo alcance. O anúncio ocorreu uma semana antes de o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

ELN e Colômbia pausam diálogo até definição de novo país mediador. Colômbia e o ELN agradecem o Equador por ter acolhido as negociações; partes informaram que têm a intenção de retomar os diálogos o mais rápido possível.

Chile oferece receber conversas entre Colômbia e rebeldes do ELN. As negociações de paz, por vezes enfraquecidas, entre a Colômbia e o ELN, um grupo rebelde de esquerda, já duram cerca de 14 meses.

Enquanto você desligou…

Petrobras inicia produção em Búzios, 1º campo da cessão onerosa a operar. Produção será realizada pela plataforma P-74, localizada a cerca de 200 km da costa do Estado do Rio de Janeiro.

Produção de petróleo da Petrobras no país cai 0,8% em março. Companhia produziu média de 2,07 milhões de barris de petróleo por dia durante o mês.

Neoenergia melhora oferta pela Eletropaulo e prevê pagar R$29,40 por ação. Empresa controlada pelo grupo Iberdrola melhora oferta um dia depois de a companhia Enel elevar proposta de aporte na distribuidora paulista.

Operadoras de celular perdem mais de 7 milhões de linhas em março. Os números mostram, entretanto, que em relação a fevereiro de 2018, março apresentou um pequeno aumento de 0,06% no número de linhas.

ArcelorMittal deve obter aprovação da UE para aquisição da Ilva. De acordo com fontes próximas à empresa, siderúrgica aceitou vender unidades em seis países para obter aval antitruste do bloco econômico

Alexion: Não foi concedida licença compulsória de remédio Soliris. STJ quebrou a patente do medicamento para ele poder ser produzido como genérico.

Títulos da dívida da Venezuela têm melhor desempenho entre emergentes. Papéis acumulam alta de 9,7% do começo do ano até a última sexta-feira.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, serão divulgadas as informações de vendas de casas usadas em março, além do Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) de abril. Também será divulgado o PMI de abril na zona do Euro.