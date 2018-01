Kodak cria seu próprio bitcoin e ações sobem mais de 100%

São Paulo — As ações da Kodak dispararam nesta terça-feira na Bolsa de Nova York (Nyse). Mais cedo, a empresa anunciou uma parceria com a Wenn Digital para lançar sua própria criptomoeda.

Com o anúncio, os papéis da Kodak chegaram a subir mais de 105%. Atualmente, cada papel é negociado na casa dos 6,35 dólares.

A ideia da companhia é criar uma moeda digital voltada para o mundo da fotografia. O objetivo do projeto, segundo a Kodak, é “empoderar fotógrafos e agências a ter maior controle no gerenciamento de direitos de imagem.”

Utilizando a tecnologia blockchain, a empresa irá lançar uma plataforma, batizada de KodakOne, que irá funcionar como “um registro de contabilidade criptografado de direitos autorais para fotógrafos e agências.”

Os profissionais poderão registrar na ferramenta trabalhos novos e de arquivos. O licenciamento das imagens será feito no mesmo sistema e o pagamento será feito em moedas digitais, chamadas de KodakCoins.

A oferta inicial de moedas (ICO) será realizada no dia 31 de janeiro e está aberta para investidores do Estados Unidos, do Canadá, entre outros países.