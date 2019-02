Justiça paralisa operação da maior mina da Vale em MG; ações caem

São Paulo – As ações da Vale operavam em queda de 2,81% na manhã desta segunda-feira. Os papéis eram negociados na casa dos R$ 44.

Uma notícia publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, afirma que a Justiça determinou que a mina de Brucutu, pare de operar.

A mina, localizada em São Gonçalo do Rio Baixo em Minas Gerais, é a maior mina de ferro em operação no estado mineiro.

“A Justiça atendeu a uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais. Na liminar concedida, a Vale é instada a parar de lançar rejeitos na adutora de Brucutu até que preste uma série de esclarecimentos e informações ao MP”, afirmou a nota.

A Vale disse que irá recorrer da decisão.

Ação coletiva

Ainda no radar dos investidores está a notícia de que mais dois escritórios americanos entraram com ação coletiva contra a Vale, em função do rompimento da barragem em Brumadinho (MG) no dia 25 de janeiro.

Na sexta-feira (1º de fevereiro), o escritório Levi & Korsinsky entrou com uma ação coletiva. Na quarta-feira (30), o Glancy Prongay & Murray iniciou a ação no órgão de regulação do mercado americana (SEC).

As ações são direcionadas a investidores que possuíam valores mobiliários da Vale no período de 13 de abril de 2018 e 28 de janeiro de 2019.

Os escritórios alegam que a Vale fez declarações falsas, enganosas ou não divulgou informações adequadas sobre o risco e potencial dano do rompimento da barragem na Mina do Feijão, que os programas para mitigar incidentes de saúde e segurança eram inadequados.

Em relatório, os analistas da corretora Guide Investimentos afirmaram que as ações da companhia deverão continuar pressionadas e extremamente voláteis, reflexo dos danos de imagem e provisões para pagamento de multas e indenizações. Disse ainda que o risco de uma derrota nas ações coletivas deverá aumentar o passivo de contingentes da ações da Vale.

“Em suma, o fluxo de notícias negativas em torno da empresa deverá continuar a influenciar no movimento dos papéis da mineradora. Mais: o rompimento da barragem poderá atrasar também as concessões e licenças ambientais nas operações do Brasil. Há também o eminente risco de rebaixamento da classificação de crédito por parte de agências de risco.”

No ano, as ações da Vale acumulam queda de 11% na Bolsa.