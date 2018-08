Justiça bloqueia pagamentos de dividendos e CSN desaba na Bolsa

São Paulo – As ações da CSN registravam forte desvalorização na tarde desta terça-feira. Por volta das 12h40, os papéis recuavam 5,17%, sendo negociadas na casa dos 8 reais.

A companhia informou, por meio de fato relevante, que foi surpreendida pela ordem do Juiz da 10ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de São Paulo de bloqueio da distribuição dos dividendos declarados no último dia 17 de agosto. Desta maneira, está impedida de efetuar o pagamento dos dividendos a partir do dia 30 de agosto.

Em relatório divulgado, a Coinvalores afirmou que ao realizar uma consulta processual foi averiguado que o processo tem como parte a Fazenda Nacional que pede a substituição de parte dos bens penhorados (imóveis, veículos e maquinário), referente a um débito fiscal de cerca de 7,9 bilhões de reais, por valores de dividendos que serão distribuídos 890 milhões de reais.

Os analistas da Coinvalores disseram ainda que a distribuição de proventos era condição precedente para o reperfilamento da dívida da CSN com o Bradesco.

Diante deste cenário, disseram que o movimento negativo desencadeado pelo fato relevante pode se intensificar e se prolongar, pois a novidade coloca em xeque o reperfilamento de parte de sua dívida, como anunciado junto aos dividendos, trazendo novas incertezas e insegurança aos investidores.