Juros futuros avançam com dólar em meio à cautela no exterior

São Paulo – Os juros futuros dão continuidade ao movimento de alta moderada da véspera, em sintonia com o dólar e em meio ao ambiente mais hostil no exterior. Na manhã desta terça-feira, 6, as taxas renovavam máximas junto com o dólar à vista.

Nesta terça, o Tesouro Nacional realiza (11h30) leilão de venda de até 650 mil Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), papéis indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em dois grupos de vencimento.

Lá fora, os juros dos Treasuries chegaram a subir na madrugada, mas a tendência é de que investidores sigam o movimento de compra de papéis visto desde a segunda, o que faz os yields operarem em queda no período da manhã.

A busca por segurança persiste, ainda sob efeito de expectativas de aperto monetário mais acelerado nos Estados Unidos, diante de sinais de melhora do mercado de trabalho e da economia americana. Após o tombo das ações nas bolsas de Nova York no final do pregão de segunda-feira, os índices acionários futuros operam com volatilidade nesta terça. Na mesma linha dos rendimentos do Tesouro, o iene sobe ante o dólar e o ouro opera em alta – ambos são ativos considerados mais seguros.

Às 9h51,o contrato de DI para janeiro de 2021, mais negociado, estava a 9,00%, de 8,94% no ajuste de segunda. Já o DI janeiro de 2023 estava a 9,74%, de 9,66% no ajuste de segunda.

No câmbio, o dólar à vista subia 0,68%, aos R$ 3,2729. O dólar para março ganhava 0,29%, aos R$ 3,2815. Em Nova York, o juro da T-Note de 2 anos recuava a 2,0323% e o da T-Note de 10 anos caía a 2,7079%.

O dólar recuava a 109,11 ienes e o ouro subia 0,71%, a US$ 1.346,80 a onça-troy. No mercado futuro de Nova York, o Dow Jones recuava 0,99%, o S&P 500 tinha queda de 0,58% e o Nasdaq caía 0,68%.

Mais cedo, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,58% em janeiro, ante um aumento de 0,74% em dezembro, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das projeções do mercado financeiro, que estimavam um avanço de 0,52% a 0,88%, com mediana positiva de 0,65%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 0,58% no ano, mas ainda queda de 0,28% em 12 meses.