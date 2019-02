Juros a 11,25%; Meirelles: Previdência segue…

Juros a 11,25%

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu nesta quarta-feira cortar 1 ponto percentual a taxa de juro do país — o maior corte em oito anos. Com isso, a taxa Selic passa para 11,25% ao ano, conforme economistas esperavam. Em documento, o Copom ressaltou que o conjunto de atividades econômicas divulgados desde a última reunião permanece compatível, com a estabilização da economia no curto prazo e a retomada gradual da atividade ao longo de 2017. “No âmbito externo, o cenário ainda é bastante incerto. Entretanto, até o momento, esse cenário tem mitigado os efeitos sobre a economia brasileira de possíveis revisões de política econômica em algumas economias centrais, notadamente nos Estados Unidos”, afirma o documento.

Netshoes estreia em queda

A Netshoes, um dos maiores e-commerce de material esportivo do mundo, estreou nesta quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York com o valor de 18 dólares por ação. Com isso, o valor da oferta inicial (IPO) ficou no piso da faixa indicativa de preço, que era de 18 e 20 dólares, e resultou na captação de 148,5 milhões de dólares. Durante o pregão, as ações começaram em alta, mas terminaram com quedas de 1,53%.

Sem atrasos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que não haverá atrasos na votação da reforma da Previdência, à luz da divulgação da lista do ministro do STF Edson Fachin, com nomes ligados ao governo citados em inquéritos. Meirelles disse que o cronograma de votação da reforma está mantido e que é pouco provável que deputados deixem de votar projetos por causa da lista. “A lista é uma lista de abertura de inquérito, é um processo longo em que os congressistas e outras autoridades e empresários vão se defender no processo investigativo”, disse Meirelles ao Broadcast, serviço de notícias do jornal O Estado de S. Paulo. O presidente Michel temer também apareceu para acalmar a situação. “Nós avançamos muito e temos de avançar mais. O governo não pode parar”, afirmou.

Bolsa cai

O Ibovespa fechou em queda de 0,73% nesta quarta-feira, num dia marcado pela forte queda do preço do minério de ferro (leia a próxima nota) e os desdobramentos da lista de inquéritos abertos pelo ministro Edson Fachin. Para analistas, o principal impacto veio do preço do minério e a lista de Fachin não trouxe grandes mudanças no cenário, já que se sabia de vários parlamentares citados. As ações preferenciais da petroquímica Braskem, citada em pelo menos sete petições de Fachin, caíram 2,3%. E o dólar caiu 0,45%, fechando em 3,13 reais.

Queda do minério

As ações das companhias vinculadas ao minério de ferro tiveram forte queda nesta quarta-feira por causa do preço da commodity, que despencou 8,5% na China. Os papéis preferenciais da mineradora Vale caíram 4,3%; e os ordinários, 4,6%. O fundo Bradespar, que é controlador da mineradora, teve queda de 6,5%. Na siderúrgica CSN, além da queda do minério, o controlador da companhia, Benjamin Steinbruch, foi citado em delação premiada de Marcelo Odebrecht, acusado de ter solicitado repasses ao ex-ministro Antonio Palocci. As ações da CSN despencaram 8,4%.

Fevereiro vende menos

As vendas do comércio caíram 0,2% em fevereiro em comparação com janeiro, segundo o IBGE. Em relação a fevereiro de 2016, a queda foi de 3,2%, um resultado melhor do que o esperado por analistas, cuja mediana era de recuo de 7%. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 2,1% no ano e redução de 7,5% em 12 meses. Nas designações setor a setor, as vendas de supermercados caíram 0,5% após a alta de 8,1% em janeiro; móveis e eletrodomésticos subiram 3,8% em relação a janeiro. No vestuário, a alta foi de 1,5%, após aumento de 12,8% em janeiro.

Prejuízo da Cemig

Depois de ter atrasado a divulgação de seu balanço, a empresa de distribuição de energia Cemig teve prejuízo de 299 milhões de reais no quatro trimestre de 2016, ante o lucro de 566 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. As perdas foram motivadas por ajustes contábeis motivados pela desvalorização de seus investimentos na Renova Energia, empresa de geração renovável. No ano passado, entretanto, a companhia teve lucro de 335 milhões de reais, 86% menor do que o registrado em 2015, quando lucrara 2,5 bilhões. O resultado foi considerado fraco por analistas, e as ações da Cemig tiveram um dos piores desempenhos do Ibovespa, com queda de 3,74%.