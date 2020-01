JSL faz pedido para IPO da Vamos

A companhia de logística JSL pediu nesta sexta-feira registro de oferta pública primária e secundária de ações ordinárias da controlada Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A, de acordo com fato relevante da empresa.

A oferta foi aprovada em assembleia-geral extraordinária da Vamos nesta sexta-feira, conjuntamente com a submissão do pedido de adesão da Vamos ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3, comunicou a JSL.

A participação da JSL na oferta, mediante a alienação de ações de emissão da Vamos que sejam de sua titularidade, foi também aprovada na presente data em reunião do conselho de administração da empresa de logística.