JSL anuncia IPO da Vamos

São Paulo – O grupo de logística JSL informou, na noite da última segunda-feira, que fez o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão (IPO) da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, controlada da companhia.

De acordo com o fato relevante, a oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária da Vamos realizada nesta segunda, conjuntamente com o pedido de registro de companhia aberta junto à CVM e com a submissão do pedido de adesão da empresa ao Novo Mercado da B3.

Segundo uma reportagem do Estadão, a JSL busca obter com a operação cerca de R$ 1,3 bilhão e que o Banco do Brasil Investimentos, Santander Brasil, Bradesco , BTG Pactual e Bank of America já foram contratados para coordenar a oferta.

O IPO da Vamos era aguardado pelo mercado. A companhia chegou a cogitar a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em setembro do ano passado, mas o plano não avançou.

Ontem, as ações da JSL fecharam em alta de 7,34%, sendo negociadas na casa dos R$ 9. Atualmente,o valor de mercado da JSL é estimado em R$ 1,98 bilhão.