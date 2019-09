JPMorgan cria índice de volatilidade com base em tuítes de Trump

Analistas do banco de investimento JPMorgan desenvolveram o Volfefe, um índice que tenta mensurar os impactos dos tuítes do presidente Donald Trump no mercado financeiro. A conclusão veio por meio de estatísticas: as publicações provocam aumento da volatilidade.

O índice Volfefe calcula os efeitos dos tuítes por meio de como a curva de rendimento dos títulos americanos de 10 anos variaram cinco minutos após as postagens de Donald Trump. Com base nesse método, eles concluíram que, entre 2018 e 2019, 146 tuítes tiveram impacto real no mercado. De acordo com os analistas esse tipo de postagem se intensificou em agosto.

“Tuítes que mexem com o mercado tendem a estar relacionados à política monetária e ao comércio. O comércio tem sido o tema dominante, mas o tópico que vem surgindo e crescendo rapidamente é política monetária”, escreveram os analistas do JPMorgan em relatório.

Nas últimas semanas, o Donald Trump tem insultado o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, publicamente via Twitter. Em uma recente postagem, o presidente dos Estados Unidos chegou a questionar se o pior inimigo da nação era Powell ou ou o líder chinês, Xi Jinping. No caso, o mercado sentiu os efeitos da postagem de forma imediata.

….My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

O estudo concluiu que palavras como “China”, bilhão” e “produtos” foram as que mais figuraram nos tuítes que balançarem os mercados. “Isso nos fornece uma maneira de acompanhar os tópicos que o mercado considerou importante dentro de uma variedade muito mais ampla de assuntos”, afirmaram os analistas no relatório.

O nome dado ao índice é inspirado em um misterioso tuíte do presidente, que viralizou em maio de 2017. Na ocasião, Donald Trump postou a seguinte frase: “Apesar da imprensa negativa ‘covfefe’”. Embora a mensagem não tenha sido compreendida por seus seguidores, ela chegou a ser retuitada por mais de 70 mil contas.

No dia seguinte o próprio Trump, em tom de ironia, comentou: “Quem consegue decifrar o verdadeiro significado de ‘covfefe’ ??? Divirtam-se!”. É possível que até hoje ninguém tenha superado o desafio, mas o JPMorgan resolveu brincar com a palavra.

Who can figure out the true meaning of “covfefe” ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de maio de 2017

O próprio JPMorgan enfatizou que a utilidade do estudo em pontuar tuítes específicos com a volatilidade do mercado é “um pouco limitado”. “No entanto, podemos usar os dados para construir agregados estatísticos – um índice “Twitter-vol” – com os quais é possível monitorar e quantificar mudanças no ambiente de mercado”.