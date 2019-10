Joice no DEM?; Governo mira servidores e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (11) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Sem apoio no PSL para disputa em SP, Joice pode se filiar ao DEM

Joice já se reuniu para tratar do assunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas depende de estratégia casada com a de João Doria (PSDB)

Governo pode usar modelo britânico para contratar servidores

Defendida pelo presidente da Câmara e pela equipe econômica, reforma administrativa é um dos focos do governo para reduzir gastos com servidores públicos

Bolsonaro afirma que vai pedir auditoria no PSL

De acordo com o Estadão, grupo de deputados aliados vai solicitar que contas do partido sejam submetidas à avaliação externa

PSL e OCDE: os espinhos em evento da direita em São Paulo

Edição brasileirada CPAC, reunião da direita conservadora, terá destaque para ala olavista do governo

Marinha notificará 30 navios de 10 países sobre óleo em praias do Nordeste

Triagem inicial focou em quase 1.100 navios-tanque que circularam entre 1º de agosto e 1º de setembro numa área de 800 km de distância da costa brasileira

Recado a quem? Bolsonaro não verá canonização de Irmã Dulce

O presidente alegou compromissos de agenda para não ir ao Vaticano; para o biógrafo da beata, a ausência pode ser vista como um desprestígio aos católicos

Protestos no Equador completam 7 dias com 5 mortos e 554 feridos

População do Equador, principalmente os grupos indígenas, tem protestado contra fim de subsídios do governo aos combustíveis

Primeiro ministro da Etiópia ganha Nobel da Paz 2019

Segundo a organização, Abiy Ahmed Ali foi premiado por ter conseguido um acordo de paz com a Eritreia

Política e mundo

Governo regulamenta uso de dados de cidadãos e cria cadastro unificado

A norma também cria o Cadastro Base do Cidadão, uma lista que contém informações gerais de pessoas detidas por instituições do Executivo Federal

Trump reafirma apoio ao Brasil na OCDE, mas não dá prazos ou garantias

Em carta, Mike Pompeo demonstrou apoio à entrada da Argentina e da Romênia no grupo, sem citar o Brasil; secretário de Estado também reafirmou o apoio

EUA têm posição clara de aceitar Brasil na OCDE, diz secretário do órgão

Mais cedo foi revelada uma carta do secretário de estado americano se posicionando a favor da entrada da Argentina e da Romênia no grupo, sem citar o Brasil

3 propostas prioritárias que o governo vai enviar após aprovar Previdência

As propostas fazem parte de uma agenda que os técnicos do Ministério da Economia chamam de “transformação do Estado”

Querem me rotular como corrupto ou como dono de laranjal, diz Bolsonaro

Presidente disse acreditar que há exageros na investigação de candidaturas-laranja e afirma que processo tem objetivo de atingi-lo

Pesquisa da Fox mostra 51% de apoio a impeachment e irrita Trump

O resultado significa quase dez pontos porcentuais a mais do que o de um mesmo levantamento realizado pela emissora em julho

Quem são e o que pedem os indígenas em protestos no Equador

População representa 25% dos 17,3 milhões de habitantes do país e é temida por sua coragem e capacidade organizacional em manifestações

Enquanto você desligou…

Embraer vai parar fábricas e dar férias a funcionários, diz sindicato

Medida, que será aplicada em janeiro, é uma preparação para transferência do controle da divisão de aviação comercial para a Boeing

Asus traz notebooks para games da linha Rog ao Brasil

Divisão da Asus voltada para games apresenta novos notebooks durante a Brasil Game Show

AES Tietê encerra negociação para compra de ativos da Renova Energia

Empresa informa que o motivo da decisão foi o não cumprimento de condições prévias do contrato firmado em abril

Justiça decide a favor de Braskem em processo sobre danos em Maceió

Juiz do trabalho negou pedidos liminares do Ministério Público do Trabalho para bloquear mais de R$ 2,5 bilhões numa ação civil pública contra a empresa

CBMM pesquisa bateria de nióbio em parceria com Nobel de Química

Mineradora brasileira é uma das financiadoras das pesquisas do americano John Goodenough, que recebeu o Nobel nesta quarta-feira

Siemens tem interesse em mais termelétricas a gás no Brasil, diz CEO

Companhia está animada com futuro do setor no país por causa do lançamento neste ano pelo governo de um programa para incentivar o mercado

Agenda

Tem semana que demora muito para passar, mas hoje já é sexta-feira (11). E também é dia da reunião dos membros da Opep, que discutem os assuntos mais importantes do mercado de petróleo. Nos EUA, o US Department of Labor divulga os dados referentes aos preços dos bens importados e exportados, que serve como indicador da inflação por lá.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

E fique ligado nos discursos de Eric S. Rosengren, presidente do Fed de Boston, Robert S. Kaplan, presidente do Fed de Dallas, e Neel Kashkari, presidente do Fed de Mineápolis, que podem trazer pistas da política monetária da instituição.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Já na Zona do Euro, há encontro entre os ministros da finanças dos países membros da União Europeia e também discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu.

Frase do dia

“Está se concentrando no problema. Assim, não pode ver a solução” — Patch Adams