Joesley pagava mesada a Aécio e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – sexta-feira (20)

As quentes do dia

Joesley afirma que pagava mesada de R$ 50 mil para Aécio por meio de rádio. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os pagamentos foram solicitados diretamente pelo tucano para “custeio mensal de suas despesas”.

Lula ‘é um político preso’, não preso político, diz FHC. Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, o ex-presidente abordou temas sobre as eleições deste ano e falou também sobre os poucos resultados apresentados por Alckmin.

Emperra acordo da Petrobras com Braskem. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que a Odebrecht condiciona a reestruturação por um prazo de dez a 15 anos, enquanto a estatal defende entre cinco e 10 anos.

Ação na Justiça brasileira pede que Facebook pague multa por vazamento de dados. De acordo com colunista do jornal Folha de S.Paulo, a SOS Consumidor pede que a empresa pague uma alta multa por danos morais coletivos.

Delatores acusam Kassab de receber R$ 350 mil por mês. Segundo o jornal Valor Econômico, valores revelados por delatores da J&F somam R$ 25,2 milhões foram pagos a uma empresa de consultoria do ministro.

Justiça mantém contribuição sindical extinta pela reforma trabalhista. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo diz que os sindicatos já conseguiram 123 liminares para manter sua principal fonte de financiamento.

Eu não posso brigar com a cadeia, nem me render; vou ler, estudar e fazer política, diz Dirceu. Ao jornal Folha de S.Paulo, ex-ministro admite que pode ficar para sempre na prisão.

Pedro Parente não vê conflito em assumir BRF. Acionistas da companhia batem martelo em nomes para formar novo conselho, que será recomposto dia 26, disse o jornal O Estado de S.Paulo.

Política e mundo

O Brasil está vencendo a guerra contra os “laranjas”? Transparência Internacional mostra que o país foi de “fraco” para “forte” no combate à lavagem de dinheiro.

Temer autoriza estudo sobre Eletrobras somente após aprovação de PL. Ministro Carlos Marun disse que formato final do decreto iria tranquilizar preocupações de Rodrigo Maia de que o Congresso estaria sendo “ultrapassado”.

Guardia: parte da verba da Eletrobras será utilizada para a descotização. Com medida, usinas poderão deixar o regime de cotas, no qual o preço da energia está vinculado a um nível baixo, e podem vender a valores de mercado.

Guardia: PIB deve crescer 3% em 2018 e 3% em 2019, mesmo sem reformas. Segundo o ministro da Fazenda, é necessário para o Brasil o incremento dos investimentos, o que requer marcos regulatórios adequados.

Dyogo: país pode crescer até 3% nos próximos 5 anos sem pressionar IPCA. Presidente do BNDES destacou que o Brasil ainda registra um nível de ociosidade elevada da capacidade instalada, pois tal indicador está em 75%.

Defesa de Lula pede prioridade no julgamento de recurso no STF. Advogados contestam decisão do ministro Edson Fachin que negou reclamação do ex-presidente um dia antes de prisão.

STJ envia recurso de Lula ao Supremo. Humberto Martins determinou a remessa do recurso ordinário interposto pela defesa do ex-presidente contra decisão que negou seu pedido de habeas corpus.

Marina se defende de apoio a Aécio em 2014 e diz que aprova fim de foro. Tucano é réu em processos por corrupção passiva e obstrução da Justiça no STF; Marina ficou em terceiro lugar nas eleições de 2014.

Perillo perde foro privilegiado e ação vai para a primeira instância. Ex-governador responderá na Justiça Criminal de Goiânia por corrupção passiva após decisão do STJ.

Fachin libera denúncia da PGR contra Geddel e parentes para julgamento. Geddel foi preso no dia 8 de setembro do ano passado, três dias depois que a PF encontrou o dinheiro no apartamento de um amigo do político.

Toffoli nega pedido de Dirceu para evitar prisão na Lava Jato. TRF-4 rejeitou hoje os embargos infringentes do ex-ministro contra decisão que o condenou a 30 anos e 9 meses na Operação Lava Jato.

Parlamentares acessam memorandos de conversas de Trump e Comey. Documentos ligados ao presidente e ao ex-diretor do FBI são supostamente parte central de investigação sobre interferência russa nas eleições.

EUA dizem que governos aumentarão pressão sobre Venezuela. Secretário do Tesouro americano diz que é preciso restringir capacidade de autoridades “corruptas” de abusarem do sistema financeiro internacional.

Ministros de 16 países pretendem trabalhar em conjunto sobre Venezuela. Decisão foi tomada durante reunião onde autoridades financeiras também discutiram maneiras de fornecer assistência econômica e humanitária ao país sul-americano.

Enquanto você desligou…

Engie Brasil Energia tem lucro de R$489,3 mi no 1° tri, alta de 8,6%. Empresa teve lucro operacional de 1,046 bi.

Enel prevê aportar ao menos R$1,5 bi na Eletropaulo após aquisição. Empresa melhorou oferta em R$ 500 milhões em relação ao valor oferecido no seu primeiro lance pela distribuidora paulista.

Petrobras recebe três propostas pela rede de gasodutos TAG, dizem fontes. Ofertas foram entregues por consórcios liderados pelo grupo Macquarie Group, pelo fundo soberano Mubadala Development Co., e pela companhia Engie.

BRF diz que vai rever planejamento de produção após decisão da UE. Alegando não ter sido oficialmente informada sobre a decisão, empresa diz que não tem como afirmar quais unidades foram afetadas pela suspensão.

Previ, Petros, Tarpon e Abílio fecham acordo para eleger conselho da BRF. Com 32,8% das ações da companhia, acionistas concordaram em aprovar a nova composição do conselho de administração por 10 membros.

CTG obtém liminar contra corte na oferta de energia de hidrelétricas. Redução contestada liminarmente fez parte de uma revisão da oferta das hidrelétricas do país conduzida pelo Ministério de Minas e Energia.

M. Dias Branco cria comitê para investigar denúncia de corrupção. Comitê será formado pelo ex-presidente da CVM Leonardo Pereira, pelo economista Affonso Pastore e o executivo financeiro Fernando Iunes.

Racha entre bancos trava implementação ampla do blockchain no Brasil. Dois grupos de instituições financeiras divergem sobre modelo de plataforma a adotada para as “cadeias de bloco”.

Luiza Trajano é incluída no “hall da fama” mundial do varejo. A presidente do conselho do Magazine Luiza é o terceiro nome brasileiro no World Retail Hall of Fame, lista das grandes personalidades do varejo global

Agenda

Nesta sexta-feira, serão divulgados o IPCA-15 de abril e a receita tributária federal. Saem também as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC na zona do Euro e nos Estados Unidos.