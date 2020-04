Jeff Bezos ganha US$ 24 bilhões enquanto mundo afunda em pandemia

A pandemia levou a economia global a um impasse e quase 17 milhões de americanos às listas de desemprego no período de três semanas. O JPMorgan Chase e o Wells Fargo sinalizaram na terça-feira que as perdas com empréstimos causadas pelos cortes de empregos sem precedentes – muitos deles no setor de varejo – poderiam rivalizar com os incorridos após a crise financeira de 2008.

No entanto, Jeff Bezos e muitos de seus colegas ricos viram suas fortunas se recuperarem nas últimas semanas, ajudados pelo impulso dado aos mercados por esforços sem precedentes de estímulo por parte de governos e bancos centrais. Embora o patrimônio líquido combinado das 500 pessoas mais ricas do mundo tenha caído US$ 553 bilhões este ano, ele subiu 20% em relação à baixa de 23 de março, segundo o Índice Bloomberg de Bilionários .

“A diferença de riqueza só aumentará com o que está acontecendo agora”, disse Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak. “As pessoas realmente ricas não precisaram se preocupar. Sim, eles são menos ricos, mas você não tem que se preocupar em colocar comida na mesa ou manter um teto sobre sua cabeça. “

Não são apenas os bilionários. Os membros corporativos têm sido compradores significativos das ações de suas empresas, uma demonstração de confiança de que a crise passará, mesmo quando os líderes do país debatem exatamente quando os americanos podem voltar com segurança ao trabalho.

O volume de transações nos setores degradados, de viagens a serviços de saúde e jogos, sugere que executivos e diretores são mais otimistas do que em outros pontos da década passada, de acordo com a Sundial Capital Research.

Randall Weisenburger, membro do conselho da Carnival Corp., comprou US$ 10 milhões em ações da operadora de linhas de cruzeiros na semana passada. As ações subiram 56% desde a compra.

Outros estão indo além para maximizar retornos. O UBS Group AG está vendo clientes ultra-ricos aumentarem seus empréstimos para colocar mais apostas naquilo que consideram um mercado barato. Corretores de hipoteca para os ricos disseram que mais clientes estão buscando empréstimos garantidos por imóveis para ajudá-los a pagar outras dívidas, investir em negócios e adquirir outros ativos.

Houve perdas maciças no meio. Muitos, na indústria de petróleo e gás, foram atingidos pelo colapso dos preços do petróleo, incluindo Harold Hamm, cuja fortuna caiu 64%, para US $ 3,7 bilhões. Os bilionários de mercados emergentes não estão obtendo as mesmas recompensas que os dos EUA e houve chamadas de margem e vendas forçadas.

Mas também houve ganhos notáveis.

À frente do grupo estão Bezos, que adicionou quase US $ 24 bilhões à sua fortuna em 2020, além de MacKenzie Bezos, que ficou com uma participação de 4% na Amazon como parte do recente acordo de divórcio do casal. Seu patrimônio líquido subiu de US $ 8,2 bilhões para US $ 45,3 bilhões, e agora ela é a número 18 no ranking de riqueza da Bloomberg, à frente de Mukesh Ambani, a pessoa mais rica da Índia, e de Carlos Slim, do México.