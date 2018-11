JBS surpreende investidores e ações disparam na Bolsa

São Paulo – As ações da JBS abriram o pregão em alta na manhã desta quarta-feira. Por volta das 11h15, os papéis subiam 5,48% sendo negociados na casa dos 10 reais.

A companhia divulgou seus dados referentes ao terceiro trimestre deste ano e surpreendeu o mercado. De julho a setembro, a JBS reportou prejuízo líquido de 133,5 milhões de reais, ante lucro de 323 milhões no mesmo período de 2017.

O resultado foi afetado pelos efeitos cambiais e pela adesão a um programa de incentivo fiscal que ofuscaram o aumento das receitas no período.

Ao analisar a receita líquida, os dados apontam que houve uma alta de 20,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, encerrando em 49,4 bilhões de reais.

O Ebitda ajustado (resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também apresentou melhora e cresceu 2,6%, ficando em 4,43 bilhões de reais.

Em relatório divulgado, os analistas da corretora Guide Investimentos destacaram o desempenho da divisão da JBS Brasil, que reportou avanço de margens em meio ao maior preço e volume vendidos, e JBS USA Carne Bovina, que se beneficiou da demanda aquecida na região.

A corretora acrescentou que a JBS vem otimizando seus ativos, recuperando participação no mercado doméstico e externo, e construindo parcerias estratégicas no exterior.

“Olhando para frente, seguimos otimistas com os números da JBS, que deve continuar a reportar avanço nas margens e crescimento da geração de caixa operacional.”

A XP Investimentos também acredita que os resultados operacionais devem continuar positivos, com destaque para as operações nos Estados Unidos – que representam 75% da receita total. Já ao analisar o mercado interno, a equipe de analistas acredita que os resultados devem continuar pressionados seguindo custo de milho mais alto e mercado enfraquecido, impactando também carne bovina.

Recomendação do papel

Apesar da melhora operacional e da perspectiva positiva para os próximos meses, a XP Investimentos mantém recomendação neutra para o papel. Disse ainda que múltiplo EV/EBITDA (quanto do resultado operacional está refletido no valor da empresa) encontra-se em valor justo. Na análise da XP, a ação negocia a 4,8x.

“Apesar do desconto em relação ao histórico (6x), dada depreciação da ação em decorrência do processo de delação dos controladores, acreditamos que tal múltiplo esteja em linha com o múltiplo de 5x que vemos como justo para a empresa.”

Além do processo de delação dos controladores, há ainda outros riscos como as demais investigações do Ministério Público Federal, Comissão de Valores Mobiliários ou Departamento de Justiça dos Estados Unidos que permanecem.