Nova denúncia contra a JBS e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Procuradoria denuncia delatores da JBS sob acusação de corrupção. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a acusação ignora imunidade dada pela delação premiada. Na lista dos acusados, está Joesley Batista. O processo corre sob segredo de justiça.

Bunge Açúcar & Bionergia abre capital. Segundo o jornal Valor Econômico, o pedido de IPO estima que o valor de mercado da empresa é de pelo menos R$ 6 bilhões.

Investigados pela PF usam Refis para reduzir e parcelar dívidas de R$ 3,8 bi. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, além de conseguirem descontos generosos, empresas e pessoas físicas investigadas nas operações Lava Jato, Zelotes e Ararath também se livraram de responder a processos por crime fiscal.

BC da Argentina passa por teste e consegue rolar dívida bilionária. Medida conseguiu evitar uma saída de investimentos do país que enfrenta uma crise cambial; dia foi considerado um teste para o governo de Mauricio Macri.

Política e mundo

Comissão aprova compensação dos Estados por perdas com Lei Kandir. Proposta prevê um modelo de repasses bilionários da União para compensar os Estados por perdas com a desoneração de ICMS nas exportações.

Meirelles nega possibilidade de ser vice em chapa com Alckmin. Ex-ministro da Fazenda voltou a insistir que, apesar dos baixos índices em pesquisas eleitorais tem potencial para crescer, e convencerá de sua candidatura.

PF pede prorrogação de inquérito que investiga Temer. O pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para parecer e terá que ser aprovado pelo relator do caso no STF, ministro Edson Fachin.

Congresso aprova 164 cargos para Ministério da Segurança Pública. No total, serão 231 novas funções, que terão impacto de cerca de R$ 45 milhões no orçamento até 2019. As matérias vão à sanção presidencial.

Netanyahu afirma que métodos não-letais “não funcionam” para Gaza. Netanyahu explicou assim a morte a tiros de mais de 60 palestinos nos protestos de ontem em Gaza contra a inauguração da embaixada dos EUA em Jerusalém.

PIB do Japão sofre 1ª queda trimestral após 8 altas consecutivas. Nos primeiros três meses deste ano, a terceira maior economia mundial sofreu retração de 0,2% em comparação com o período outubro-dezembro de 2017.

Escócia rejeita projeto de Theresa May sobre Brexit. Legisladores de Edimburgo aprovaram uma moção em que se recusam a concordar com a lei de retirada britânica da UE.

Protestos contra Daniel Ortega deixam 35 feridos na Nicarágua. Manifestações contra o governo começaram em 18 de abril e já deixaram ao menos 53 mortos e mais de 400 feridos.

Enquanto você deligou…

CPFL Energia lucra R$ 419 milhões no 1º trimestre, alta de 80,7%. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 308 milhões no primeiro trimestre, ante R$ 436 milhões negativos de um ano antes.

Eletropaulo registra prejuízo de R$ 5,437 milhões no 1º trimestre. Receita operacional líquida somou R$ 3,201 bilhões no primeiro trimestre, representando uma alta de 13% frente ao mesmo período do ano passado.

Vale conclui venda da Vale Fertilizantes para a Yara. Venda da Vale Cubatão Fertilizantes, que detém e opera os ativos de nitrogenados e fosfatados, rendeu US$ 255 milhões para a mineradora.

Grupo April entra em negociação exclusiva para compra da Lwarcel, dizem fontes. Indonésios fizeram a oferta mais alta na fase de vinculação do processo de venda da fabricante de celulose, segundo as fontes, mas pediram anonimato.

Samsung negocia com a ZTE chips para processadores móveis. Empresa busca novos clientes para os chips Exynos após Estados Unidos proibirem empresas locais de venderem componentes para a fabricante chinesa.

Trabalhadores da Mercedes mantêm greve por reajuste salarial. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, paralisação ocorre porque empresa não quer dar reajuste salarial e pretende demitir 340 pessoas.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado o voto do Copom para a taxa de juros, além do IBC-Br, do Índice de Evolução de Emprego do Caged e do fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, os destaques são os estoques de petróleo bruto, os dados de licenças de construção no mês de abril e a produção industrial de abril. Já na zona do Euro. sai o IPC de abril.