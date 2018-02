São Paulo – A JBS precificou nesta quinta-feira, 1, a emissão de títulos no exterior no valor total de US$ 900 milhões. A taxa de remuneração é de 6,75% ao ano, e o vencimento em 2028.

Segundo a JBS, os recursos serão utilizados para necessidades de fluxo de caixa e para o resgate de notas emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano.