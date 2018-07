Janaína Paschoal não diz amém e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia:

Se for para dizer amém, eu não vou, diz Janaína Paschoal ao jornal O Estado de S. Paulo sobre uma das condições para aceitar a vaga de vice do presidenciável Jair Bolsonaro.

Elite brasileira é majoritariamente atrasada, diz o coordenador do programa do PT, Fernando Haddad. Em uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ex-prefeito de São Paulo apontado como uma alternativa ao ex-presidente Lula voltou a propor mais uma vez um projeto para tentar censurar a mídia.

Unip cresce com ensino à distância. Segundo o jornal Valor Econômico, a Universidade privada deu uma guinada no número de alunos inscritos no ensino à distância: de 100 a 230 mil.

Cármen Lúcia decide manter leilão de distribuidoras da Eletrobras. Na quinta-feira (26), a Companhia Energética do Piauí (Cepisa) será a primeira das seis distribuidoras da Eletrobras que serão leiloadas.

Mercosul e Aliança do Pacífico se aproximam em meio a incertezas. Acordo era discutido desde 2014.

Política e mundo

“Condomínio do Alckmin é o que era da Dilma”, diz Marina, atacando Centrão. A menos de duas semanas da convenção que confirmará seu nome na disputa, ela ainda não confirmou nenhum partido em sua coligação

Josué disse a Alckmin que não acrescenta eleitoralmente, diz líder do PR. Empresário disse que o ex-governador deve ficar à vontade se quiser procurar nome para posto de vice

A pedido de Lula, TRF-4 suspende envio de cópia de processo ao STJ. Decisão suspende a remessa das cópias digitalizadas do processo sobre a propriedade do triplex, determinada em 29 de junho, ao STJ.

Mercosul e Singapura anunciam início de negociações comerciais. Singapura é o primeiro país da Associação de Nações do Sudeste Asiático com o qual o Mercosul começa a ter negociações comerciais.

EUA podem aumentar sobretaxa chinesa de US$ 34 bi para US$ 50 bi. O temor entre investidores e economistas é que uma escalada desse conflito possa atingir o mercado internacional e prejudicar a economia global

Enquanto você desligou…

Vício em café, noites no avião, uniforme: a rotina do ex-super CEO da Fiat. Sergio Marchionne comandou a montadora por 14 anos e acumulou tanto poder que suas funções serão divididas entre quatro pessoas.

Moody’s volta a atribuir grau de investimento à Vale após mais de 2 anos. Para agência, melhoria dos indicadores de crédito foi apoiada pelo melhor perfil de produção e redução nos níveis de endividamento.

Após multa bilionária, dona do Google tem queda de 9,3% no lucro do 2º trimestre. Resultado sofre efeito das multas aplicadas pela Comissão Europeia contra a Alphabet devido a infrações da companhia à lei de concorrência

Agenda

Nesta terça-feira, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulga pela manhã a confiança do consumidor de julho. Nos Estados Unidos, os números mais aguardados são os PMI industrial e de serviços, que serão divulgados também pela manhã.