Itaú perde disputa de R$ 2,7 bi e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Itaú perde no Carf disputa de R$ 2,7 bi. De acordo com jornal Valor Econômico, o Itaú perdeu concorrência contra a União relacionada à fusão com o Unibanco, em 2008.

Para conter Bolsonaro, Meirelles e Alckmin intensificam campanha. Enquanto os partidos se dedicam a divisões internas, Bolsonaro distancia-se de situações que o tirem de sua zona de conforto

Tabela de fretes paralisa mercado de grãos no país. De acordo com jornal Valor Econômico, tradings e processadoras de soja e milho reclamam de incertezas jurídicas criadas pelo tabelamento.

EUA: racistas e pedófilos disputam eleição. Os tempos do politicamente incorreto atingiram o auge nos país com a chegada de Trump à Presidência. Agora, uma onda de candidatos polêmicos se recusam a calar durante as eleições de novembro.

Política e Mundo

“Estou cansado de mentiras”, diz Lula em primeira aparição pública após prisão. O ex-presidente foi testemunha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em depoimento por videoconferência. O depoimento pode ser visto no portal UOL.

ANP fará consulta pública sobre reajuste de preços de combustíveis. Medida, que discutirá prazos dos aumentos, vai ocorrer entre 11 de junho e 2 de julho e ouvir órgãos públicos, o mercado de petróleo e consumidores.

Temer: Medida prevê redução para 7% da dependência externa de combustível. Presidente defendeu que despacho que autoriza a redução da emissão de gases do efeito estufa também deve diminuir preço dos combustíveis para consumidores.

Petroleiros entram na Justiça contra Pedro Parente e pedem arresto de bens. Ação da Federação Única dos Petroleiros cobra anulação do pagamento de US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) que a estatal fez em maio ao banco JPMorgan.

Multas cobradas de transportadoras já passam de R$ 840 milhões. Ao todo, 142 empresas foram punidas por bloquearem estradas ou permanecerem no acostamento de rodovias federais.

Juíza condena líder da Máfia do ISS a 60 anos de prisão. Ronílson Bezerra Rodrigues foi condenado pelos crimes de formação de quadrilha, organização criminosa, concussão e lavagem de dinheiro.

Senado aprova mudança na cobrança de ISS em aplicativos de transporte. Na prática, projeto divide a arrecadação obtida com aplicativos para todos os municípios brasileiros, alterando o local de recolhimento do imposto.

Maia retira projeto que abriria setor aéreo ao capital estrangeiro. Atualmente, a lei prevê que companhias aéreas com sede no Brasil só podem ter até 20% de capital estrangeiro e a direção deve ser confiada a brasileiros.

Dez partidos assinam com TSE compromisso por eleições sem fake news. Assinaram o acordo representantes do Democratas, PCdoB, PSDB, PDT, PRB, PSC, PSD, PSL, PSOL e Rede.

Ciro alfineta Alckmin ao dizer que foi “moleza” fazer ajuste fiscal em SP. Relativizando bandeira do pré-candidato tucano, ele disse que o resultado positivo só foi possível porque o estado não pagou parte de dívida com União.

Gilmar Mendes manda soltar doleiro preso na Operação Câmbio, Desligo. Ministro concedeu liberdade, nos últimos 30 dias, a 20 presos investigados em desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

PGR defende envio de colaborações sobre Cervejaria Petrópolis para Moro. Colaborações premiadas de executivos da Odebrecht confirmaram que construtora fez doações eleitorais por meio do grupo que controla a cervejaria

Nicarágua registra 121 mortos em protestos contra governo. Uma criança morreu nesta terça-feira (5) na cidade de Granada, segundo informações do Centro Nicaraguense de Direitos Humanos.

Enquanto você desligou…

CCR paga US$60 mi para aumentar fatia em aeroporto na Costa Rica. Negócio é parte da estratégia da companhia para ampliar operações em aeroportos e no mercado internacional.

BC precisa reprovar operação entre Itaú e XP, diz conselheira do Cade. Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt lembrou que a operação do Itaú com a XP foi aprovada pelo Cade, mas que recebeu voto contrário dela.

Sindipetro AL/SE consegue liminar para barrar venda da TAG pela Petrobras. Empresa segue exigências do TCU para se desfazer de ativos, mas visão do sindicato é que órgão é fiscalizador e não pode definir modelo de desinvestimento.

Petrobras manifesta interesse de preferência para 5ª rodada de licitação. A companhia quer participar no bloco sudoeste de Tartaruga Verde, como operador e com o porcentual de 30%.

Eletrobras firma parceria com a EDF para cooperação na área nuclear. Empresa francesa contribuirá na retomada da usina Angra 3 e na operação da Angra 1 e Angra 2, além de ajudar no desenvolvimento de novas usinas no país.

Advent planeja converter hipermercados do Walmart em lojas de atacarejo. Patrice Etlin, que é sócio-diretor do fundo, explicou que mudança deve ocorrer nas lojas não lucrativas da rede de supermercados recém-adquirida.

Kassab: Não há acordo sobre cobrança de dívida pública da Oi. Passivos são oriundos de multas regulatórias devidas à Anatel, que mantém a cobrança e votou contra a aprovação do plano de recuperação da operadora.

Do lado da oferta de crédito, condições estão dadas, diz diretor do BC. Otavio Damaso reconheceu, no entanto, que existe uma dificuldade entre as instituições financeiras em conceder crédito para pessoas jurídicas.

Próximo aumento de juros pelo Fed pode balançar mercado de títulos dos EUA. Juros dos EUA estão na faixa de 1,50 a 1,75 por cento, com os operadores esperando que o Fed aumente a meta em 0,25 ponto percentual na semana que vem.

AEB deve elevar previsão para saldo de exportações do Brasil em 2018. Associação deverá aumentar projeção para cerca de 55 bilhões. No ano passado, saldo da balança comercial brasileira ficou em 67 bilhões de dólares.

Agenda

Nesta quarta-feira, sai o fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, os destaques são os estoques de petróleo bruto, a balança comercial de abril e a produtividade do setor não agrícola no primeiro trimestre. Já na zona do Euro, será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Varejo.