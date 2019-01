Itaú e Bradesco: ações são boas compras, diz BTG Pactual

São Paulo – Após quatro anos pessimista com os bancos brasileiros, o BTG Pactual voltou a recomendar a compra de ações. Em relatório divulgado nesta segunda feira, os analistas indicaram a compra dos papéis do Itaú Unibanco e do Bradesco.

O otimismo dos analistas se deve ao crescimento do crédito, principalmente dos empréstimos que devem impulsionar a valorização dos múltiplos dos bancos.

Para a equipe econômica do BTG Pactual, a confiança foi restaurada, os mercados reabriram e a inflação e a taxas de juros caíram.

Diante deste cenário, a percepção de risco e a melhoria do COE (Certificado de Operações Estruturadas) do ROE (rentabilidade sobre patrimônio) dos bancos aumentaram impulsionando múltiplos de avaliação. “As ações se tornaram boas compras de novo.”

O relatório destaca ainda a preocupação dos investidores em relação ao surgimento das fintechs e a oferta de taxas mais atrativas, entretanto os analistas destacam que o chamado “fator conglomerado” protege a lucratividade dos grandes bancos, isso porque além de ter muita escala, os bancos brasileiros são franquias em vários negócios.

Outra vantagem, segundo a equipe econômica do BTG, é que os bancos são ainda os únicos com um modelo de negócio de crédito em grande escala que foi validado em todos os segmentos e em vários ciclos econômicos.

Confira abaixo a avaliação feita pelos analistas do BTG Pactual sobre os bancos.