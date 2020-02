IRB recua mais 12% após Squadra reiterar posição vendida em nova carta

São Paulo – As ações da empresa de resseguros IRB Brasil chegaram a cair mais 12,47% nesta segunda-feira, após a Squadra Investimentos publicar nova carta em que a reitera sua posição vendida (que visa obter lucro com a desvalorização do ativo). Desde domingo da semana passada (2), quando a gestora carioca divulgou a primeira carta justificando a medida, os papéis da IRB acumulam queda de pouco mais de 20%, considerando a cotação atual.

Segundo a Squadra, “há uma grande disparidade entre o preço e o valor nas ações da IRB Brasil”. “Encontramos indícios que apontam lucros normalizados (recorrentes) significativamente inferiores aos lucros contábeis reportados nas demonstrações financeiras da companhia”, afirmou a gestora em sua primeira carta.

Desta vez, a Squadra voltou a ressaltar a existência de “ganhos ‘extraordinários’” classificados como recorrentes e rebateu as considerações da IRB sobre o estudo da Squadra. “Com base nas comunicações a que tivemos acesso, não houve apresentação de nova informação que nos fizesse alterar nosso entendimento”, pontuou a gestora em nova carta.

Embora levante dúvidas quanto à “sustentabilidade dos elevados níveis de retorno sobre o capital” obtidos pela IRB, a Squadra afirma não existir razões, legais ou regulatórias, para que os lucros sejam divulgados de modo diferente.

No balanço do terceiro trimestre de 2019, o último divulgado pela companhia, o lucro líquido da IRB foi de 329,5 milhões de reais – 29% acima do registrado no mesmo período de 2018. No ano passado, os papéis da resseguradora se valorizaram 43,67%.

Até a publicação desta reportagem, a IRB Brasil, que se encontra em período de silêncio em função da divulgação do resultado do quarto trimestre, não havia respondido aos questionamentos.