IRB Brasil sobe no Ibovespa após troca de diretoria

São Paulo – As ações da IRB Brasil abriram o pregão em alta na manhã desta quinta-feira. Logo na abertura, os papéis da resseguradora chegaram a subir 4,93%. Mas por volta das 11h, os papéis amenizaram os ganhos e subiam 0,11% (R$ 19,07)

Ontem à noite, em fato relevante, a companhia anunciou a renúncia do presidente da companhia, José Cardoso, e do vice-presidente executivo, financeiro e de relações com investidores, Fernando Passos. Werner Suffert foi eleito pelo Conselho de Administração para a posição de vice-presidente executivo, financeiro e de relações com Investidores do IRB Brasil. Ficará como presidente interino até que outro executivo seja escolhido. Até então, ele que ocupava o cargo de CFO e IRO da BB Seguridade.

Para a equipe de analistas da Guide Investimentos, a troca de comando foi positiva para a companhia e é uma tentativa de estancar a crise de credibilidade. “Acreditamos que Werner deve ocupar o posto de forma interina, mas que outros executivos podem assumir o comando da companhia nos próximos meses.”

Os analistas disseram ainda que a medida pode trazer certo alívio ao mercado, contudo para uma visão de médio prazo, em função dos recentes desencontros de informações e divulgações de informações não verídicas, eleva-se o grau de dificuldade para que eles possam manter a opinião quanto ao potencial da empresa como tinham anteriormente, com isso, eles alteram a recomendação para as ações da companhia de compra para neutro,sem preço-alvo definido no momento.

A troca do comando da companhia se deve a uma crise de confiança do mercado. Na última quarta-feira, as ações da IRB chegaram a cair 40% e a empresa perdeu 8 bilhões de reais em valor de mercado, após a Berkshire Hathaway, empresa do bilionário Warren Buffett, ter divulgado um comunicado negando que tenha comprado ações da resseguradora. Disse ainda que as informações de que faria parte do quadro de acionistas estão incorretas e que não é acionista do IRB, nunca foi e também não tem intenção de se tornar investidor da companhia brasileira.

A notícia da compra da holding de Buffett surgiu após uma nota publicada no jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, entre os dias 6 e 18 de fevereiro, a Berkshire Hathaway aproveitou a baixa das ações da resseguradora para ampliar a sua participação, já que as ações da companhia acumulavam queda de mais de 30% na Bolsa até aquela data. O Estadão explicou que os acionistas da IRB que procuraram o ressegurador receberam uma tabela de acionistas, mostrando que o megainvestidor, dentre outros investidores, havia aumentado sua posição na empresa. Era a mesma tabela que o jornal teve acesso.