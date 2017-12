IPO do Burger King e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Burger King faz o décimo IPO no Brasil de 2017. Rede especializada em hambúrgueres precificou sua oferta inicial de ações em 18 reais.

Bolsa de Chicago começa a negociar opções e futuros em bitcoin. Negociação é o primeiro passo par a criptomoeda sair da marginalidade do mercado.

Governo pretende fechar novo texto da Previdência durante o recesso. Servidores pressionam por regra de transição especial para quem ingressou até 2003.

Novo plano da Oi só depende do governo. Recuperação judicial da companhia pode ser aprovada amanhã pela assembleia de credores.

Recessão jogou 5,4 milhões na pobreza extrema. Mais de nove milhões de brasileiros caíram, em 2015, abaixo da linha de pobreza em decorrência da deterioração do emprego e da renda.

Política e mundo

União autoriza estado do Rio a contrair empréstimo de R$ 2,9 bi. A assinatura do termo de recuperação ocorreu no Palácio do Planalto com a presença do ministro Henrique Meirelles e do governador do Rio na sexta-feira.

Por eleição, Temer reduz período de horário de verão de 2018. A medida encurta em quinze dias a duração do horário de verão.

Alckmin diz que haverá punição no PSDB para quem votar contra reforma. Governador afirmou, entretanto, que esse não é o momento de estabelecer punição, mas de convencimento dos parlamentares.

Dodge questiona MP que deu status de ministro a Moreira Franco. A MP 782 foi editada em maio e convertida em lei. O texto cria e dá status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República e ao Ministério dos Direitos Humanos.

Contador de Lula afirma que levou recibos para Glaucos assinar. O contador negou saber se o ex-presidente pagou pelos aluguéis. Para a Lava Jato, os valores nunca foram pagos porque o imóvel seria suposta propina da Odebrecht.

Sebastián Piñera é o novo presidente do Chile. Com 54,57% dos votos, candidato da oposição vence e reconduz a direita chilena ao poder no país.

Preço médio da gasolina atinge máxima pela 6ª semana seguida. O preço da gasolina atingiu uma média de 4,053 reais por litro, ante 4,052 reais na semana passada, segundo pesquisa da ANP.

Enquanto você desligou…

Petros vende 5,76% da Itaúsa para acionistas da AmBev. Com a transação avaliada em 4,5 bilhões de reais, o Petros zerou a posição na Itaúsa, holding controladora do Itaú Unibanco.

Eletrobras aprova novo Plano Diretor de Negócios para 2018-2022. Plano prevê investimentos da ordem de 19,75 bilhões de reais em geração, transmissão, distribuição e infraestrutura.

Statoil compra 25% do campo de Roncador da Petrobras. Segundo a petroleira, a aquisição quase triplicará a produção da Statoil no Brasil.

Acionistas da Petrobras aprovam mudanças no estatuto social. A representante da União votou contra o aumento do porcentual de membros independentes no conselho de administração. A empresa está se adequando às exigências de adesão ao nível 2 da B3.

BNDES prorroga dívidas de R$8,2 bi de 14 Estados. O banco de fomento afirmou já ter assinado nesta semana a renegociação dos Estados do Piauí, 515,8 milhões de reais, e do Ceará, de 368,7 milhões.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o IPC de novembro da Zona do Euro.