IPO de US$10 bi do Uber pode ser maior do ano

(Bloomberg) — Investidores já poderão dar uma olhada em centenas de páginas de informações detalhadas sobre o Uber Technologies na quinta-feira, quando a gigante de transporte urbano se prepara para registrar sua oferta pública inicial de ações.

O aplicativo global de transporte compartilhado dará largada a um road show para promover as ações para potenciais investidores este mês e os papéis começariam a ser negociados na bolsa em maio, disseram pessoas a par do assunto que pediram para não serem identificadas, porque os dados ainda são confidenciais. O Uber quer levantar cerca de US$ 10 bilhões, segundo uma fonte.

A oferta deve ser o maior IPO dos EUA este ano e ficar entre os 10 maiores de todos os tempos.

Embora o Uber tenha divulgado resultados financeiros parciais nos últimos anos, o IPO registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA permitirá, pela primeira vez, uma visão completa dos números da empresa e operações. Os potenciais investidores estão ansiosos pelos detalhes e agora possuem como referência o IPO realizado em março pela rival Lyft para analisar separadamente os negócios e o valor do Uber.

“O principal será a métrica de compartilhamento de transporte comparada à da Lyft”, disse Dan Ives, analista da Wedbush Securities. “Acho que, na opinião de muitos investidores, a Lyft é a irmã mais nova do Uber.”

O IPO da Lyft foi o maior de uma novata de tecnologia desde que a Snap abriu capital há dois anos, e a maior oferta inicial de ações nos EUA depois de a paralisação parcial do governo ter diminuído o ritmo de IPOs no primeiro trimestre. Doze empresas captaram mais de US$ 5 bilhões com IPOs nas bolsas americanas nas últimas três semanas, mais do que o triplo do total levantado por 22 empresas nas primeiras 11 semanas do ano, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O Uber foi avaliado em US$ 76 bilhões no mercado privado quando a Toyota Motor investiu no aplicativo em 2018. No ano passado, bancos de investimentos interessados em coordenar a oferta disseram ao Uber que a empresa poderia ser avaliada em até US$ 120 bilhões em um IPO.

Detalhes sobre o número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço pretendida devem ser fornecidos apenas em registro posterior.

Como muitas novatas com forte crescimento, o Uber priorizou a expansão em detrimento do lucro. A empresa teve prejuízo de US$ 1,8 bilhão em 2018, queda de 15% em relação a 2017. O rápido IPO da Lyft pode ter aumentado as despesas do Uber, com as duas empresas trocando disparos em uma guerra de preços.

Pode ser que potenciais investidores não fiquem intimidados pelas perdas do Uber. A Lyft teve prejuízo de US$ 911 milhões no ano passado, e ainda assim investidores avaliaram a empresa em bilhões de dólares acima de seu último preço como empresa privada. Como a Lyft, o Uber fará de tudo para criar uma narrativa convincente de que está transformando o mundo.

A oferta, planejada para a Bolsa de Valores de Nova York, será coordenada pelo Morgan Stanley e bancos como Goldman Sachs e Bank of America.