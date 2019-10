IPO da Vivara sai a R$ 24 por ação, dizem fontes

São Paulo — A rede de joalherias Vivara precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a 24 reais por papel, disseram duas fontes a par do assunto nesta terça-feira (8).

O preço ficou no meio da faixa indicativa definida pelos bancos assessores da operação, de entre 17 e 25,40 reais.

O período de reserva terminou na segunda-feira 7, e a estreia da fabricante e varejista de joias na B3, bolsa de valores paulista, acontece na quinta-feira 10.

Empresa familiar fundada em 1962 pelo avô do atual presidente, Marcio Kaufman, a Vivara é hoje a maior rede de joalherias do Brasil, com cerca de 10% de um mercado altamente pulverizado. Com a venda das ações, a empresa pode passar a valer 6 bilhões de reais, quase seis vezes seu faturamento de 1,1 bilhão de reais em 2018.

O lucro no ano passado foi de 198,4 milhões de reais. Atuando em modelo vertical, a empresa produz as próprias peças na Zona Franca de Manaus, com uma margem bruta de 70% em 2018.

Se mantidas as expectativas otimistas no preço da ação, o IPO pode levantar cerca de 2 bilhões de reais, mais de 60% ficando com a família fundadora — um percentual criticado por investidores. Com o restante do dinheiro, a empresa pretende dobrar os atuais 234 pontos de venda e abrir 50 novas lojas por ano. Para crescer em ritmo forte, abrir lojas físicas será imprescindível, já que as vendas online ainda respondem por apenas 8% do faturamento no primeiro semestre de 2019.

Além das joias, a Vivara vende produtos como perfumes, óculos e relógios. Um dos passos nos últimos anos rumo à modernização da companhia foi a marca Life Vivara, com foco no público jovem e com menos ouro — lançado em 2014, o rótulo já tem 32% da receita, ante 49% da marca Vivara tradicional, voltada ao público mais velho.

O IPO da Vivara será o primeiro de uma série de cerca de 18 ofertas que ainda podem ser feitas bolsa no restante do ano, segundo a consultoria Guide. As ofertas dariam uma injeção de ânimo no mercado brasileiro após quedas bruscas nos últimos dias. Os maiores IPOs devem ser os do banco BMG e da varejista C&A, além da oferta subsequente de ações (follow-on) do Banco do Brasil.

Os analistas estão animados com a Vivara. A procura pelas ações, mesmo consideradas “caras” por estarem com preço batendo no teto, foi cinco vezes maior do que a oferta, segundo informou um analista a EXAME. Estimativas apontam que a ação ainda pode valorizar outros 20% nos próximos meses.

Parte do otimismo com as joias vem da confiança em uma retomada econômica. Como a Vivara tem produtos que vão de 150 reais a 100.000 reais, consegue atender, além da elite, público das classes B e C.

Assim, a empresa deve conseguir aproveitar uma eventual volta do consumo da classe média, principal responsável por fazer o mercado de luxo ter alta de mais de 20% no Brasil até 2023, segundo a consultoria Euromonitor. Já as famílias de alta renda são menos atingidas por crises, de modo que a joalheria conseguiu ter um tombo menor nos anos de baixa no Brasil. Dos endinheirados à classe média, a Vivara mira o melhor dos dois mundos. Falta a economia ajudar.