IPO da Vamos pode movimentar até R$ 1,5 bilhão

A locadora de veículos pesados Vamos, controlada pela empresa de logística JSL , anunciou nesta quinta-feira o calendário de sua oferta inicial de ações, que pode movimentar até 1,5 bilhão de reais.

De acordo com o aviso ao mercado, a operação base compreende a oferta primária –papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da companhia– de 36,666 milhões de ações, além de outras 19,4 milhões da oferta secundária –títulos detidos por atuais sócios da empresa.

A empresa, porém, terá a opção de vender um lote adicional de até 11,2 milhões de ações e outra tranche suplementar de até 8,41 milhões de ações, alternativa em geral usada para atender casos em que há excesso de demanda do mercado.

A oferta pode chegar a até 1,5 bilhão de reais, levando em conta o preço máximo da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, de 15 a 20,20 reais por ação, e a venda integral, inclusive os lotes adicional e suplementar.

A companhia prevê no documento que a precificação da oferta ocorrerá em 25 de março, dois dias antes da estreia dos negócios com as ações da companhia no pregão da B3.