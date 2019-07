IPO da Neoenergia é o maior do setor desde 2004, diz presidente da B3

São Paulo — A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Neoenergia é a maior abertura de capital do setor energético na bolsa brasileira desde 2004, disse nesta segunda-feira, 1, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, em cerimônia de estreia da empresa. Em 2004 a CPFL abriu o capital. O IPO da Neoenergia movimentou R$ 3,7 bilhões, com a ação precificada em R$ 16,65, o centro da faixa indicativa.

Finkelsztain comentou, ainda, a forte presença das pessoas físicas entre os compradores de ações na oferta, o que reflete o bom momento vivido do mercado de capitais brasileiro. Neste ano o número de CPFs no Brasil superou um milhão, marca histórica na bolsa. Segundo o presidente da B3, o investidor pessoa física é atraído por investimentos no setor elétrico, dada a sua previsibilidade.