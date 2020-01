IPO da Locaweb pode movimentar até R$1 bilhão

São Paulo — A oferta inicia de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de serviços digitais Locaweb pode movimentar até 1 bilhão de reais, de acordo com documentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia definiu a faixa indicativa de preço para a oferta entre 14,25 e 17,25 reais por ação.

A Locaweb planeja vender 33,3 milhões de novas ações e usar os recursos para aquisições e redução de dívida. Acionistas, incluindo a empresa de private equity Silver Laker e a família fundadora Gora, venderão outras 26,6 milhões de ações.

A oferta ainda pode ser elevada com lotes extras e, se bem-sucedida, deixará Locaweb com capital pulverizado após o IPO, sem um acionista controlador definido.

A Locaweb, que possui 305.500 clientes, registrou receita de 315 milhões de reais e lucro líquido de 11 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2019.

As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Inc estão coordenando a operação.