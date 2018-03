IPO da Liquigás e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras decide vender na Bolsa a sua rede de distribuição Liquigás. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a estatal, que detém 100% do capital da companhia, estuda a abertura de capital (IPO) da Liquigás com oferta pública secundária de ações

País abre 77,8 mil vagas formais em janeiro, melhor resultado desde 2012. Dados do Ministério do Trabalho, acessados pelo jornal O Estado de S.Paulo, mostram que as contratações superaram as demissões no início de 2018, depois de três anos de resultados negativos em janeiro.

César Maia não apoia o filho e crê em Alckmin. De acordo com o jornal Valor Econômico, o vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro se opõe ao projeto presidencial do filho Rodrigo Maia e aposta no governador de São Paulo.

De helicóptero, Exército vigia morro do Alemão e prepara nova operação. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que acessos e possíveis rotas de fugas de traficantes tem sido mapeados no RJ.

Montadoras vão investir US$ 30 bilhões até 2022. Segundo o jornal Valor Econômico, a maior parte dos recursos será aplicada em um período menor, entre 2017 e 2020.

Odebrecht prepara reestruturação societária. Objetivo é organizar ativos, pois construtora participa indiretamente do controle da Braskem e da Atvos, divulgou o jornal Valor Econômico.

Rogério Galloro, o novo diretor da PF, toma posse nesta sexta. O novo comando da Polícia Federal assume após a queda de Fernando Segóvia, demitido logo após a posse de Raul Jungmann no Ministério da Segurança.

Política e mundo

STF mantém aplicação da Ficha Limpa para condenados antes de 2010. Dessa forma, quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, antes de 2010, está inelegível por oito anos e não poderá participar das eleições de 2018.

STF homologa acordo coletivo sobre planos econômicos. A partir da homologação, iniciou-se o prazo de 90 dias após o qual os bancos começarão a receber os pedidos de habilitação dos poupadores.

Brasil recebe com preocupação decisão dos EUA de sobretaxar aço. Os Estados Unidos pretendem aplicar tarifa adicional de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio.

Equiparação do IOF no câmbio deve gerar arrecadação de R$ 101 mi. A estimativa foi divulgada pelo Ministério da Fazenda em nota na noite de quinta-feira, 1.

Enquanto você desligou…

B3 tem lucro recorrente de R$ 635,8 mi no 4º tri, queda de 5,6%. O lucro líquido atribuível aos acionistas da B3 no quarto trimestre do ano somou R$ 516,1 milhões, queda de 52,1% ante o de um ano antes.

Fleury tem lucro menor, mas margem em 2017 é a maior desde IPO. O lucro líquido nos últimos três meses do ano caiu 13,7%, para 64,6 milhões de reais, refletindo a base de comparação desfavorável. O grupo também comprou o Instituto de Radiologia de Natal.

Como parte da recuperação, Oi Móvel incorpora a Oi Internet. Segundo a tele, a operação constitui uma das etapas de reestruturação societária e tem como objetivo a otimização das operações.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC-Fipe de fevereiro.