IPO da Estapar será termômetro do apetite dos investidores por ações

A Allpark, dona da rede de estacionamentos Estapar, não está parada. Na quarta-feira, mesmo dia em que o governador de São Paulo, João Doria, anunciou medidas de flexibilização do isolamento social, a companhia divulgou que dará continuidade ao processo de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira. Nesta quinta, começaram as conversas com investidores.

Para os analistas da Guide Investimentos, em relatório distribuído a clientes, a oferta será um bom termômetro do apetite ao risco do mercado e, dependendo do resultado, poderá servir como incentivo para que outras companhias também realizem suas ofertas mesmo com a crise atual. É o primeiro IPO depois do início da pandemia do coronavírus no Brasil.