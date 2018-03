IPO da Dropbox tem demanda acima da oferta, dizem fontes

A oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa de armazenamento de dados Dropbox teve demanda acima da oferta, indicando apetite saudável de investidores pela primeira grande oferta do setor de tecnologia neste ano, mesmo com as ações do setor abrindo a semana pressionadas.

Embora o apetite dos investidores pareça encorajador a três dias do início da definição do preço final, não ficou claro se isso seria forte o suficiente para elevar o negócio acima do intervalo inicial de 16 a 18 dólares por ação que a Dropbox definiu na semana passada. A oferta deve ser precificada nesta quinta-feira e as ações começarão a ser negociadas na Nasdaq na sexta-feira.

“É cedo para prever o preço. Mas o que posso dizer é que, nas conversas, parece que o mercado está interessado e o IPO parece que vai ser bem sucedido”, disse uma fonte à Reuters.

O IPO do Dropbox ocorre em uma semana desafiadora para o mercado acionário, com o Federal Reserve dos Estados Unidos pronto para aumentar as taxas de juros na quarta-feira, um dia antes da precificação.

As ações de tecnologia também abriram a semana em queda, com o Nasdaq recuando mais de 2 por cento diante das notícias envolvendo problemas de vazamento de dados de usuários do Facebook.

O Dropbox e os atuais acionistas estão vendendo 36 milhões de ações da empresa e a oferta pode ser aumentada em 5,4 milhões de papéis. No topo do preço indicado, a empresa pode levantar quase 650 milhões de dólares e a operação poderá se tornar o maior IPO de tecnologia desde que a Snap chegou ao mercado há pouco mais de um ano.

A Dropbox tem 500 milhões de usuários e o maior investidor é Andrew Houston, co-fundador. Ele vai manter 24 por cento de participação na companhia após o IPO.