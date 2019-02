IPO da BB Seguridade será decidido em Assembleia

São Paulo – Em fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira, o Banco do Brasil (BBAS3) afirmou que seu Conselho de Administração aprovou submeter à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas do BB os procedimentos necessários para a realização de oferta pública primária e secundária de ações de emissão da BB Seguridade.

O Banco do Brasil contratou sete bancos para liderar a emissão pública de ações de 5 bilhões de reais de sua unidade de seguros e previdência: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bradesco SA, Banco Itaú BBA, Grupo BTG Pactual, Brasil Plural SA Banco Múltiplo e o próprio Banco do Brasil.

Segundo o Banco, a BB Seguridade seria listada no Novo Mercado da BM&FBovespa. O Novo Mercado dá mais direito aos acionistas e requer que as empresas tenham ao menos 25 por cento de seu capital negociado no mercado. A oferta será primária e secundária.

O possível IPO da BB Seguridade deve ser a maior operação desse tipo no país nos últimos três anos.