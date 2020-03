Investidores temem o pior após fortes medidas do Fed contra o coronavírus

Nova York – Uma implementação maciça de medidas de afrouxamento pelo Federal Reserve serviu para aprofundar a ansiedade de alguns investidores sobre a eficácia com que as autoridades de políticas monetárias poderão reduzir os danos econômicos causados por uma pandemia de coronavírus em expansão.

Para muitos, as ações dramáticas do Fed trouxeram à tona a gravidade da situação em que os EUA se encontram, ao serem confrontados por uma epidemia acelerada que ameaça levar a maior economia do mundo à recessão.

Outros disseram que, com os mercados financeiros turbulentos e a economia desacelerando, o impacto crescente do vírus na atividade não poderá ser resolvido apenas pela política monetária.

“Isso é uma indicação de que o banco central norte-americano está muito assustado com o ambiente em que estamos”, disse Michael O’Rourke, estrategista-chefe de mercado da JonesTrading em Stamford, Connecticut. “A resposta na política monetária é tão forte que é provável que assuste os investidores”.

Os futuros de ações caíram para sua mínima diária na noite de domingo após o anúncio, no qual o Fed disse que reduzirá a taxa de juros para quase zero e reiniciará a compra de títulos. [MKTS/GLOB]

“Os mercados veem a repetição do Fed de 2007-8-9 e estão assumindo que uma repetição da crise financeira está próxima”, disse David Kotok, diretor de investimentos da Cumberland Advisors.

Outros destacaram que o Fed parecem estar usando seu receituário da crise financeira quando a situação atual –uma crise crescente de saúde pública– demanda um apoio fiscal gigantesco.

“O Fed levou o foco de volta para o governo enquanto uma resposta fiscal é crítica e demandada logo”, disseram analistas do OANDA.

Alguns investidores disseram que o Fed está dando passos importantes, mesmo que domesticar os mercados nessa situação esteja fora de seu controle.

“Este é o momento ‘o que for preciso’ do Fed”, disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Cambridge Global Payments, em Toronto. “Um rali parece cada vez mais possível, principalmente se os líderes políticos continuarem apoiando medidas de estímulo fiscal”.