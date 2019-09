Investidores se unem para ajudar viúva de trader a pagar dívida

São Paulo – Um grupo de investidores organizou uma lista para ajudar a viúva de Bruno Bicudo Cortes, trader que se matou em julho, após acumular uma dívida expressiva, de mais de R$ 300 mil, em bancos e corretoras por conta de perdas em operações do mercado de day trade, segundo depoimento de sua mulher ao Portal do Pavini. O grupo foi organizado por Rafael Ferri, do Café com Ferri . O objetivo é ajuda-la a quitar o débito de R$ 25 mil com uma corretora em que Cortes teria operado em nome dela.

Cortes mantinha uma página no Instagram em que publicava suas estratégias, com o nome de anabolictrader2019. Há um processo na Justiça movido por uma corretora na qual ele acumulava uma dívida de R$ 55 mil referentes a despesas de corretagem e perdas nos mercados futuros de dólar e Índice Bovespa. Nesses casos, a corretora paga a dívida do investidor e depois cobra dele o ressarcimento.

O processo foi aberto em 20 de agosto, depois portanto de sua morte, em 19 de julho. Em 30 de agosto há a comunicação para a Justiça de que ele morreu. Segundo informações de sua mulher e confirmadas pelo Portal do Pavini, Cortes tinha dívidas em mais de uma corretora.

*Esta matéria foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.