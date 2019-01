Investidores perdem a paciência com a BlackBerry

Toronto – As ações da BlackBerry vêm perdendo terreno após mais de dois anos de alta, com a competição crescente aumentando dúvidas sobre a reviravolta da fabricante de softwares de negócios.

Nesta sexta, os papéis da empresa fecharam em 8,68 dólares na bolsa norte-americana Nasdaq e perderam um quarto do valor desde que alcançaram uma máxima de 11,74 dólares em 1 de junho.

As ações haviam se recuperado de um mínimo de 6,65 dólares no início de março, com expectativas para o sistema operacional QNX da empresa para veículos autônomos, mas os investidores começaram a reavaliar os esforços de anos da empresa para ir além dos celulares, que tornaram a BlackBerry conhecida.

A receita, que chegou a cerca de 20 bilhões de dólares quando a empresa dominava o mercado de celulares, caiu fortemente. Os analistas esperam uma queda para menos de 1 bilhão de dólares este ano pela primeira vez desde 2004, e novo declínio no próximo ano fiscal.

Em junho, a BlackBerry informou ganhos trimestrais abaixo do esperado por analistas devido a uma queda inesperada nas vendas, elevando a pressão para que a empresa atinja a meta de aumentar a receita de softwares e serviços de 10 a 15 por cento este ano.

A companhia não quis comentar o preço das ações, mas o gerente do QNX, Grat Courville, disse que espera assinar acordos com ao menos três importantes empresas.

No ano passado, a BlackBerry anunciou um acordo com a Ford para expandir o uso do QNX, que é usado principalmente em sistemas de informações e entretenimento de carros.