Investidores menores aceitam mais risco na carteira, diz levantamento

Menos dinheiro leva a mais riscos. Isso é o que indica o levantamento feito pelo Gorila Invest com as 150 mil carteiras registradas em sua plataforma. Além de apresentarem maior concentração do patrimônio investido em menos ações, a categoria de investidores com até 100 mil reais investidos também se mostra mais arrojada na hora de escolher em qual ação investir. Os dados são referentes ao último dia do mês de março.

De acordo com o levantamento, as cinco ações com maior concentração representam 9,1% de todo o patrimônio desse grupo, enquanto nas categorias de investidores com 100 mil reais a 1 milhão de reais e de 1 milhão de reais a 10 milhões de reais investidos essa alocação é de 3,5% e 6,1%, respectivamente.

Os ativos selecionados pela categoria com menos dinheiro investido também se mostraram mais “apimentadas”, como diz Guilherme Assis, presidente do Gorila.

Em meados de fevereiro, a ação da Petrobras era a quinta mais investida pelo grupo, representando 1% da soma de todas as carteiras, enquanto o papel tinha um peso de 4,5% na categoria com mais de 1 milhão de reais investidos. Ao fim de março, depois da briga entre russos e sauditas que fez o preço do barril de petróleo despencar, a proporção mudou. Sobre muito mais desconfiança, a participação do ativo nos portfólios dos menos abastados mais do que sobrou, passando para 2,3%. Entre os mais ricos, a participação do ativo caiu para 2,2%.

Segundo Assis, aqueles com até 100 mil reais investidos também dão maior preferência para a renda variável, com 30% a 50% de todo o investimento concentrado nessa modalidade. Nos portfólios de quem tem mais de 100 mil aplicados, a alocação em renda fixa fica com a maior parte, girando em torno dos 25% a 35%.

Embora a proporção da renda variável tenha diminuído em março, devido à queda das ações, Assis não viu um movimento de busca por segurança entre os investidores cadastrados em sua plataforma. “Muita gente perdeu dinheiro, mas não teve pânico. A gente viu até algumas pessoas recompondo posições”, afirmou.