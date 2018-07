Investidor pode esperar crescimento do lucro em todos os bancos

São Paulo – O Santander abriu a temporada de divulgação de balanços dos bancos nesta quarta-feira. No segundo trimestre deste ano, o lucro líquido gerencial do Santander no Brasil foi de 3,025 bilhões de reais, alta de 30% na comparação com o mesmo período de 2017. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, houve um crescimento de 5,4%.

O bom desempenho do banco não deste ser exceção. É o afirma a equipe de analistas do BB Investimentos. Em relatório divulgado com a prévia dos bancos. O BB Investimentos apontou que todos os bancos ( que eles fazem cobertura) devem apresentar crescimento no lucro líquido na comparação com segundo trimestre de 2017.

O destaque são os dois maiores bancos privados do país: Itaú Unibanco e Bradesco. Na prévia divulgada, a expectativa dos analistas do BB Investimentos é que o Itaú apresente um lucro líquido de 6,78 bilhões de reais e o Bradesco de 5,16 bilhões de reais, o que representa uma estimativa de crescimento de 9,9% e 20,2%, respectivamente.

A equipe de analistas também apontou a prévia do lucro do Banrisul, ABC Brasil e Banco Inter. Para o banco do Rio Grande do Sul, a expectativa é de um lucro líquido de 258 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta de 40%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

No caso do banco ABC Brasil, a expectativa é de aumento de 5% no lucro, que deve ficar 113 milhões de reais. Já o Banco Inter deve ter lucro de 16 milhões, um aumento de 2,6%.

O otimismo é explicado pelos dados divulgado pelo Banco Central que aponta um crescimento, em maio, de mais de 11% em empréstimos pelas instituições financeiras privadas.

A equipe de análise de investimentos afirma ainda que a greve dos caminhoneiros, no final de maio, não terá qualquer impacto no resultado dos bancos.

E apesar da alta volatilidade da Bolsa diante das incertezas eleitorais, da depreciação do real frente ao dólar e da saída de capital estrangeiro, o BB Investimentos se mostra otimista. Diante deste cenário, o BB Investimentos apontou o preço-alvo e o potencial de valorização de 7 ações de bancos. Confira: