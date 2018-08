Investidor da Netflix aprova propaganda entre episódios e ações disparam

São Paulo – A novidade de que a Netflix testará “propaganda” entre os episódios agradou aos investidores do serviço de streaming. Desde o ínicio da semana, as ações da companhia acumulam valorização de 8% na Nasdaq. O bom desempenho dos papéis está relacionado com a possibilidade de aumentar a receita sem alterar o valor de assinatura.

O teste dos vídeos promocionais de conteúdo da própria Netflix está sendo aplicado em uma parcela dos usuários nos Estados Unidos e o usuário tem a possibilidade de pular o anúncio.

Em nota enviada ao site EXAME, a Netflix afirmou que tem realizado centenas de testes todos os anos para entender o que ajuda o assinante a encontrar algo que lhe interesse. Disse ainda que alguns anos atrás, passou a exibir prévias em vídeo para a experiência de TV porque percebeu que reduz significativamente o tempo de navegação.

“Desde então, temos feito mais experiências com vídeos, com base em recomendações personalizadas para programas e filmes que já estão no serviço ou que estarão em breve, e continuamos a aprender com nossos membros. Neste caso em particular, estamos testando se oferecer recomendações entre os episódios ajuda a descobrir histórias que os membros podem gostar de maneira ainda mais rápida. É importante ressaltar que é possível pular as prévias a qualquer momento, se não estiver interessado.”

Dados abaixo do esperado

No segundo trimestre deste ano, a Netflix ganhou 5,1 milhões de novos usuários, abaixo da expectativa do mercado, que era de 6,3 milhões. Com isso, a receita registrada no período foi de 3,99 bilhões de dólares, quando o esperado era de 4,13 bilhões de dólares. Atualmente, o valor de mercado da Netflix é de 146,85 bilhões de dólares.