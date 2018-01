InterCement planeja listar operações na Europa e África em bolsa

São Paulo – A InterCement Participações SA, a maior produtora de cimento da América Latina, está considerando listar suas operações europeias e africanas para aumentar o caixa e reduzir a dívida, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

A InterCement, que tem 40 fábricas em oito países, planeja incluir na listagem em bolsa a subsidiária Cimpor Cimentos de Portugal SA e fábricas em Cabo Verde, Moçambique e África do Sul, disseram fontes neste mês.

A transação foi discutida com os bancos de investimento, mas a InterCement ainda não contratou assessores financeiros, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

Outras alternativas, como uma troca de ativos ou a venda de uma participação, foram previamente consideradas pelo acionista controlador Camargo Correa SA, acrescentaram as fontes.

Se a InterCement prosseguir com a operação, a unidade poderá ser listada na segunda metade do ano, disse uma das pessoas. O local ainda não foi escolhido, mas um mercado de alta liquidez, como Londres ou Frankfurt, seria o mais provável, acrescentou a pessoa.

“A InterCement não comenta sobre especulação do mercado”, disse a empresa em resposta a pedidos de comentários.

A Camargo Correa, conglomerado brasileiro de construção, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade argentina da InterCement Loma Negra Cia Industrial Argentina em novembro. A empresa levantou 954 milhões de dólares na listagem em Buenos Aires e Nova York, ajudando a reduzir a dívida da InterCement. A Loma possui atualmente um valor de mercado de 2,9 bilhões de dólares.

Uma possível segunda listagem poderia ajudar Camargo Correa a lidar com os efeitos da recessão mais severa do Brasil em décadas, de anos tomando empréstimos pesados e de uma investigação de corrupção que atrapalhou a unidade de engenharia do grupo.

Desde a assinatura de um acordo de leniência em 2015 acertado com as autoridades brasileiras na investigação de corrupção, o conglomerado arrecadou cerca de 3,5 bilhões de dólares com a venda de ativos importantes, incluindo participações no controle na empresa de vestuário Alpargatas SA e na holding de energia CPFL Energia.

Os recursos da nova listagem de uma subsidiária da InterCement seriam utilizados para reduzir ainda mais a dívida da InterCement e aumentar os gastos com as fábricas brasileiras, com o objetivo de melhorar a eficiência, disseram as fontes.