Intel tem lucro acima do esperado e eleva previsões para o ano

A Intel superou as expectativas de lucro no primeiro trimestre e elevou suas previsões de lucro e receita para o ano inteiro nesta quinta-feira, impulsionada pela maior demanda por chips de data centers e computadores pessoais.

Ações da fabricante de chips com sede na Califórnia Santa Clara, subiram 8 por cento, para 57,29 dólares, em negociações no after-market, após a empresa afirmar que espera que a receita do ano inteiro alcance 67,5 bilhões de dólares, aumento de 2,5 bilhões de dólares ante sua previsão anterior.

No trimestre encerrado em 31 de março, o lucro líquido da companhia subiu para 4,45 bilhões de dólares, ou 0,93 dólar por ação, ante 2,96 bilhões dólares, ou 0,61 dólar por ação, um ano antes. Excluindo itens, o fabricante de chips teve lucro de 0,87 dólar por ação.

A receita líquida subiu para 16,07 bilhões de dólares, ante 14,80 bilhões de dólares.

Os analistas esperavam, em média, que a Intel registrasse um lucro de 0,72 dólar por ação, com uma receita de 15,08 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia tem se concentrado em se transformar de um fornecedor de computadores pessoais para um fabricante de chips para o crescimento de negócios de data centers e áreas mais novas, como carros sem motoristas e inteligência artificial. Essa mudança parece estar tomando forma, já que as receitas dos negócios de data center da Intel representaram quase metade da receita da empresa no primeiro trimestre, a maior proporção já registrada.

A Intel afirmou que a recente demanda por aplicativos como inteligência artificial alimentou o negócio de data center.

“A força dos negócios da Intel ressalta minha confiança em nossa estratégia e na demanda implacável por desempenho de computação, impulsionada pelo crescimento de dados”, disse o presidente-executivo da Intel, Brian Krzanich, em comunicado.

Os resultados melhores do que os esperados e as previsões mais positivas elevaram as ações para máximas em pelo menos cinco anos. Os resultados do data center também sugerem que os grandes clientes da fabricante de chips não foram dissuadidos por duas falhas de chips que surgiram no início deste ano.

A receita da divisão de computadores da Intel, que fornece chips para os fabricantes de PCs e é a maior contribuinte para as vendas, subiu 3 por cento, para 8,2 bilhões de dólares, superando as estimativas de 7,91 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita do negócio de data center, considerada chave para a mudança de fornecedor de PCs, registrou seu maior ganho de 24 por cento, para 5,2 bilhões de dólares, superando as estimativas de 4,73 bilhões de dólares.